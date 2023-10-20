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В Києві відкрили головний корпус Музею війни

Значна частина колекції Музею евакуйована та досі зберігається у сховищах. 

В Києві відкрили головний корпус Музею війни
Фото: Укрінформ

Сьогодні, 20 жовтня, в Києві відбулось відкриття головного корпусу Музею війни та всієї території Меморіального комплексу.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Зважаючи на те, що значна частина колекції Музею евакуйована та досі зберігається у сховищах, музейники використали доступні виставкові площі для створення актуальних виставок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на вході у головний корпус знаходиться перший експонат, який потрапив до музею під час повномасштабного вторгнення 5 березня 2022 року - синьо-жовтий прапор. Він висів на території Меморіального комплексу і став очевидцем оборони Києва та України.

Також у залі знаходиться найдовший прапор України довжиною 1 км 59 м, який внесений до Книги рекордів Гіннеса.

Відвідувачі зможуть побачити і радянський герб, знятий зі щита скульптури “Батьківщина-мати”.

Крім того, вже доступна виставка “Загроза з неба”. Це проєкт-застереження про небезпеку, яку несуть українцям ворожі безпілотники. На ній виставлені безпілотні літальні апарати різних типів, які використовують росіяни для розвідки та ураження наземних цілей.

Також гості можуть переглянути проєкт “Наша скарбниця”, виставку робіт вуличного художника з Франції Крістіана Ґемі, відомого як С215, під назвою «Guerre en Ukraine» («Війна в Україні», фр.). 

Нагадаємо, на початку серпня зі щита скульптури “Батьківщина-мати” почали знімати радянський герб. Після цього на щит встановили український герб. Ексглава Мінкульту Олександр Ткаченко повідомляв, що заміна символіки вартуватиме 28 мільйонів гривень, але кошти з держбюджету на це брати не будуть.

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