Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
​Як депутати Верховної Ради голосували за заборону УПЦ МП (ПРІЗВИЩА)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Рада проголосувала за заборону УПЦ МП у першому читанні
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Лубінець заявив, що Офіс омбудсмана перевірив 100% ВЛК і назвав проблеми, які виявили під час моніторингу
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Хто хоче взяти під контроль Верховний Суд і чим це нам загрожує?
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
Довічний PEP. Політично значущі особи України і їхні родичі будуть під наглядом
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

Обійшлося без жертв.

Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину
Фото: Сергій Лисак

У п'ятницю окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровської області. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог обстріляв Нікопольщину. Бив з важкої артилерії. Накрив вогнем районний центр. Люди не ушкоджені", – написав Сергій Лисак.

Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали дев’ять областей України. З різних видів озброєння (міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація) ворог атакував 137 населених пунктів та 116 об'єктів інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies