Росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину

У п'ятницю окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольский район Дніпропетровської області. Про це у Фейсбуці повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог обстріляв Нікопольщину. Бив з важкої артилерії. Накрив вогнем районний центр. Люди не ушкоджені", – написав Сергій Лисак.

Упродовж минулої доби російські військові обстрілювали дев’ять областей України. З різних видів озброєння (міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація) ворог атакував 137 населених пунктів та 116 об'єктів інфраструктури.