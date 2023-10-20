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Шмигаль розповів, на що витратили понад два трильйони гривень із держбюджету

На першому місці - оборона.

Шмигаль розповів, на що витратили понад два трильйони гривень із держбюджету
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

За 9 місяців цього року із загального фонду державного бюджету було витрачено вже 2 трильйони 119 млрд грн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, із цих коштів 682 млрд виділили на зарплати військовим. Ще 349 млрд грн - на підтримку Збройних сил України (придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту). 

"Тобто цьогоріч ми вже витратили на нашу оборону більше 1 трильйона гривень. Власне, половина всіх коштів, які ми витрачаємо, іде на оборону та безпеку нашої країни", - сказав глава уряду.

На другому місці серед видатків — соціальні програми. За три квартали на них виділили 386 млрд гривень. 

"Ще 102 млрд було виділено на медицину. 112 млрд грн на трансферти місцевим бюджетам, тобто підтримку українських регіонів. Повне і вчасне фінансування соціальних виплат, зарплат вчителів та лікарів було б неможливе без підтримки наших міжнародних партнерів", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський підписав закон №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на понад 322,6 млрд гривень.

Тим часом Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України.

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