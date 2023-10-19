Зокрема, йшлося про реструктуризацію боргів та оплату за спожитий газ.

Голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

“Найважливіші питання цих зустрічей — стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні зими”, — розповів Олексій Чернишов.

Він також додав, що компанія Нафтогаз продовжує роботу з регіонами напередодні опалювального сезону 2023/2024 і намагається ефективно у стислі терміни вирішувати необхідні питання.

Також у компанії нагадали, що вчора голова НАК зустрівся з міським головою Дніпра Борисом Філатовим. А у понеділок під час робочої поїздки до Харкова зустрівся з міським головою міста Ігорем Тереховим.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомив, що цього року вдалося наростити видобуток українського газу на 7%. Україна достроково закачала в підземні сховища необхідний для проходження опалювального сезону газ.