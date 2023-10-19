Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Ракету, яка поцілила у лікарню у Газі, палестинці випустили з-за лікарні, − ЦАХАЛ
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
Росіяни завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Відомо вже про 5 загиблих (оновлено)
​Хто і як керує війною
​Хто і як керує війною
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
Байден в Ізраїлі. Трагедія в Аль-Ахлі. Війна розростається
ГоловнаЕкономікаДержава

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими

Зокрема, йшлося про реструктуризацію боргів та оплату за спожитий газ. 

Голова Нафтогазу Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими
Олексій Чернишов та Андрій Садовий
Фото: Нафтогаз

Голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов зустрівся з мерами Львова, Києва та Одеси і обговорив підготовку у громадах до зими.

Про це повідомляє пресслужба Групи Нафтогаз.

“Найважливіші питання цих зустрічей — стабільність постачання газу для проходження опалювального сезону в містах, реструктуризація боргів та оплата за спожитий газ. Така комунікація дає можливість вирішити й інші проблеми, з якими великі міста стикаються напередодні зими”, — розповів Олексій Чернишов. 

Він також додав, що компанія Нафтогаз продовжує роботу з регіонами напередодні опалювального сезону 2023/2024 і намагається ефективно у стислі терміни вирішувати необхідні питання. 

Також у компанії нагадали, що вчора голова НАК зустрівся з міським головою Дніпра Борисом Філатовим. А у понеділок під час робочої поїздки до Харкова зустрівся з міським головою міста Ігорем Тереховим.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомив, що цього року вдалося наростити видобуток українського газу на 7%. Україна достроково закачала в підземні сховища необхідний для проходження опалювального сезону газ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies