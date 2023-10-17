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У Києві до тепла підключили вже майже 1,5 тисяч житлових будинків, - Кличко

Також уже підключено понад 1,7 тисяч будівель соціальної сфери.

У Києві до тепла підключили вже майже 1,5 тисяч житлових будинків, - Кличко

У Києві до тепла підключили вже майже 1,5 тисяч житлових будинків.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в Telegram.

Також підключено до опалення понад 1,7 тисяч будівель соціальної сфери. Серед них – 72 школи, 172 дитячі садочки, 94 медзаклади. Зокрема, 8 пологових будинків і 50 лікувальних закладів стаціонарного типу, 26 адміністративних будівель і закладів соціально-побутового напряму.

"Всі вони, нагадаю, підключаються за індивідуальними заявками керівників", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, Київ почав підключати опалення до житлових будинків із 16 жовтня. На запуск централізованої системи теплопостачання столиці, що є однією з найбільших у Європі (протяжністю теплових мереж близько 3 тисяч км), необхідно кілька днів.

Торік опалювальний сезон у Києві почали 20 жовтня.

На початку жовтня 2023 Кличко стверджував, що опалювальний сезон у місті може опинитися під загрозою через заборгованість держави.

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