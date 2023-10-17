Окупанти обстріляли середмістя Херсону. Є постраждалі

Є влучання у житловий будинок.

У вівторок ворог вкотре завдав ударів по Херсону. Цього разу зруйновано житловий будинок та поранено цивільних. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Знову ворожий удар по середмістю Херсона. Постраждали люди. Поранення отримали жінки 57 і 66 років. Їм надана допомога на місці. Є часткове руйнування їхнього житла", – повідомив голова ОВА.

За інформацією начальника МВА Херсону, Романа Мрочка, внаслідок удару виникла пожежа у житловому будинку. Також відомо, що пошкоджені сусідні багатоповерхівки.

У вівторок російська армія вранці обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста було чутно вибухи. Відомо про п'ятьох поранених внаслідок ворожої атаки. Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт.