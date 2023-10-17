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Росіяни обстріляли Херсон з лівого берега (оновлено)

Інформація уточнюється. 

Росіяни обстріляли Херсон з лівого берега (оновлено)
Фото: Олександр Прокудін

Російська армія вранці обстріляла Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. У Дніпровському районі міста було чутно вибухи. Станом на 11:49 відомо про п'ятьох поранених внаслідок ворожої атаки. Пошкоджено будівлю вишу, приватні будинки, автотранспорт. 

Про обстріли повідомили голова ОВА Олександр Прокудін та начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Об 11:59 Прокудін повідомив про черговий "прильот". Цього разу – на територію транспортного підприємства. Поранені двоє людей.

О 11:44 Роман Мрочко поінформував, що внаслідок масованого обстрілу Херсона з боку російських ворожих військ, за попередньою інформацією, поранені п'ятеро людей.

Фото: Олександр Прокудін

Голова ОВА Олександр Прокудін написав о 11:14, що внаслідок обстрілів Херсона є влучання у житловій зоні. 

"У результаті обстрілу травмовані люди. Постраждали двоє працівників охоронної фірми. Які під час обстрілу знаходилися у службовій автівці. Ще один поранений – 47-річний чоловік. Його госпіталізували до відділення хірургії з осколковими пораненнями обох гомілок. Стан постраждалого – середньої важкості", – поінформував Покудін об 11:43.

О 10:42 Роман Мрочко закликав жителів прибережних районів перейти в укриття та не перебувати на відкритому просторі через обстріли, які вели окупанти по Херсону з окупованого лівого берега. 

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Нагадаємо, впродовж минулої доби, 16 жовтня, ворог здійснив 32 обстріли Херсонської області. Росіяни випустили 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та медичний заклад у Бериславі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

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