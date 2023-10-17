Головне за ніч та ранок вівторка, 17 жовтня: удари по ворожих аеродромах, нічний наліт "шахедів" на Одещину

Нічна ворожа атака "шахедами" та ракетами, 72 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, війна на Близькому Сході.

Цієї ночі противник застосував 6 ударних дронів типу "Шахед" з району мису Чауда (окупований Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Усі сім цілей були знищені протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України на південному напрямку.

Також зафіксовано застосування противником двох зенітних керованих ракет С-300 на східному напрямку.

На Одещині падіння уламків пошкодило майно яхт-клубу.

"В Одесі уламки збитих "Шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів", – повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загиблих та постраждалих немає.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. За добу наші воїни відбили понад 10 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 17 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу, 16 жовтня, Сили оборони знищили близько 800 російських військових, 14 танків та 26 артилерійських систем ворога. З початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили на фронті близько 289 430 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Цієї ночі Сили оборони завдали ударів по гелікоптерах та обладнанню російських військ на аеродромах поблизу окупованих міст Бердянськ та Луганськ.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ зазначає, що удари були успішними, але про їхні результати не повідомляється.

Цієї ночі, 17 жовтня, у Слов’янську Донецької області ворог влучив у гуртожиток аграрного коледжу.

“Неспокійна ніч у Словʼянську. Вночі – два прильоти у центр міста, вул. Свободи. Влучання у гуртожиток аграрного коледжу. На щастя, обійшлося без жертв”, – повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

Армія оборони Ізраїлю цієї ночі завдала ударів по понад 200 об’єктах ХАМАС у секторі Гази, пише The Times of Israel.

За інформацією армії оброни Ізраїлю, була вражена штаб-квартира, де перебували кілька членів ХАМАС та банк, послугами якого користувалися бойовики.

ЦАХАЛ додає, що кораблі ВМС також завдавали ударів по командних центрах ХАМАС і місцях зберігання зброї в місті Газа.

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