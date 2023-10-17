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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є влучання у будівлю ветклініки

На вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік.

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, є влучання у будівлю ветклініки
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Минулої доби, 16 жовтня, росіяни обстріляли населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. У селі Підлиман Ізюмського району обстрілом з РСЗВ пошкоджено будинок. Крім того, вчора ворог обстрілював Уди Богодухівського району, Ветеренарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, Дворічну та Кам'янку Куп'янського району та інші населені пункти.

У місті Ізюм близько 11:50 чоловік 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет. Госпіталізований з пораненням в стані середньої тяжкості. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10 га території та знешкодили 83 вибухонебезпечні предмети.

На Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Минулої доби наші захисники відбили не менше 15 атак в районах Синьківки та Іванівки. Ворог несе втрати та не має просування.

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Нагадаємо, учора поліцейські та волонтери евакуювали з Куп'янського району Харківської області 11 місцевих мешканців. Серед евакуйованих було п’ятеро дітей.

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