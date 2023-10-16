З Куп'янського району Харківщини евакуювали 11 місцевих мешканців

Поліцейські та волонтери евакуювали з Куп'янського району Харківської області 11 місцевих мешканців. Серед евакуйованих було, зокрема, 5 дітей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зазначається, що волонтери та поліцейські евакуювали з небезпечних районів Куп'янщини родини з дітьми та домашніми тваринами.

Зокрема, з міста Куп'янськ вивезли матір з чотирма малолітніми дітьми, наймолодшому трохи більше року.

Всіх евакуйованих доставили у Харківта забезпечили безкоштовним житлом та харчуванням.

Нагадаємо, у Торецькій та Мар’їнській громаді Донецької області буде проведена масова евакуація дітей. Їх будуть вивозити у більш безпечні місця після узгодження відповідних документів в Мінреінтеграції.