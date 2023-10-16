Сьогодні, в 600-й день повномасштабної війни, з візитом в Україну прибула спеціальна представниця президента США з питань відновлення нашої країни Пенні Пріцкер.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми встигли обговорити всі ті питання, які прямо впливають на життя в Україні. Захист нашої енергетики, особливо цієї зими. Макрофінансову підтримку. Відбудову. Захист інвестицій від ризиків війни. Залучення приватного бізнесу. Кожен із таких напрямів – це елементи загальної конструкції. Конструкції, що забезпечує нормальне життя для наших людей, наших міст. Настільки, наскільки це можливо зараз. Ми працюємо максимально, щоб дати нашим воїнам більше ППО. Дати більше захисту містам, щоб у них зберігалося життя, зокрема життя економічне. Плюс розвиток наших виробництв, зокрема оборонних виробництв”, - зазначив президент.

Він наголосив, що все це разом зберігає нашу стійкість і додає Україні сили.

Також Володимир Зеленський провів сьогодні телефонні переговори з президентом Фінляндії та з прем’єр-міністром Канади. Під час розмов обговорили ситуацію на полі бою, підтримка нашої оборони, формулу миру. Також продовжується підготовка зустрічі у форматі радників з питань національної безпеки.

Також сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, недопущення більшої ескалації та допомогу людям і їх захист.

“І наші воїни. Вдячність щодня. Воїни 110-ї окремої механізованої бригади, «Сімдесятдевʼятка» ДШВ, артилеристи 55-ї бригади. Дякую, хлопці, за вашу потужність! За саме таке знищення російських окупантів, яке потрібне Україні. А ще – десантники 82-ї окремої бригади та воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Я дякую вам за відвагу та вашу ефективність у наступальних діях. Кожен наш крок важливий. Кожна ворожа втрата має сенс. Дякую!” - наголосив голова держави.

Окремо Верховий головнокомандувач відзначив бійців спецпідрозділу “Кракен” ГУР МО, які ведуть оборону в районі Купʼянська.

“Сьогодні я підписав нові укази про відзначення воїнів державними нагородами. За увесь час цієї війни – повномасштабної війни – вже понад 60 тисяч українців і українок були нагороджені за участь у боях заради держави. Це справді повномасштабна сміливість. Відвага, чиє коріння – у характері нашого народу. В характері, який не здається. В характері, який переможе. Обовʼязково”, - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попросив згоду на офіційний візит до Ізраїлю на знак солідарності в зв’язку із нападом ХАМАС. Однак йому відмовили, пояснюючи це тим, що візит "не на часі".