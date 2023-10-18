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Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)

Представники українського лідера не зверталися із проханням про візит до влади Ізраїлю.

Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Ізраїльські ЗМІ писали про те, що президент України Володимир Зеленський просив згоду на відвідання Ізраїлю після останнього нападу ХАМАС на знак солідарності, і йому нібито відмовили в цьому. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував цю інформацію.

Про наміри українського президента відвідати Ізраїль повідомляло видання The Times of Israel з посиланням на івритомовні ЗМІ. Зазначалося, що Зеленський нібито просив згоду на офіційний візит до Ізраїлю на знак солідарності в зв’язку із нападом ХАМАС. Однак йому відмовили, пояснюючи це тим, що візит "не на часі".

Видання також нагадало, що після нападу ХАМАС 7 жовтня Зеленський підтримав Ізраїль, заявивши, що країна має беззаперечне право захищатися від атак палестинських терористів.

"Терор – це завжди злочин, не лише проти однієї країни чи конкретних жертв, а проти людства в цілому", – сказав він.

Оновлено. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю ізраїльському "Найкращому радіо", що інформація про те, що ізраїльська влада відмовила президенту Володимиру Зеленському у візиті, є спекуляцією. За його словами, представники українського лідера не зверталися із проханням про візит до влади Ізраїлю.

"Все це – спекулятивні розмови, які ніяк не пов'язані із нашими взаєминами. Не було офіційного звернення Зеленського. Я впевнений, що під час наступного міжнародного турне така можливість буде, а ізраїльський уряд не має жодних заперечень", – сказав дипломат.

Корнійчук додав, що можливості пересування Зеленського в ситуації повномасштабної війни дуже обмежені, а про його візити до різних країн повідомляють уже після прибуття.

"Може це трохи дивно для ізраїльських журналістів, але, на мою думку, це логічно. У ситуації війни добре і правильно, коли ми дізнаємося про пересування Зеленського, коли він сходить із трапу літака до тієї країни, куди він прибуває. Тому дипломати та політики у такому разі не обговорюють, коли і куди приїде Зеленський", – наголосив посол.

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Раніше ізраїльські ЗМІ з посиланням на джерела також повідомляли, що Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності на тлі бойових дій у Газі. Нібито Офіс президента України надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу з проханням узгодити візит.

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