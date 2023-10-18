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Байден, фон дер Ляєн та Мішель проведуть у Вашингтоні спільний саміт. Говоритимуть про Україну та Ізраїль

Також у порядку денному питання торгівлі та протидії Китаю. 

Байден, фон дер Ляєн та Мішель проведуть у Вашингтоні спільний саміт. Говоритимуть про Україну та Ізраїль
Фото: EPA/UPG

Візит двох високопосадовців Європейського Союзу до Вашингтона цього тижня буде присвячений війні в Україні, конфлікту Ізраїлю з ХАМАСом, торгівлі та протидії Китаю. 

Про це пише Bloomberg.

Вперше за два роки президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і президент Джо Байден зустрінуться для спільного саміту. 

Євросоюз і Байден намагатимуться виступити єдиним фронтом підтримки Ізраїлю, а також тиснути на прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу щодо безпеки мирних жителів під час наземної операції у Секторі Гази.

ЄС і США також підтвердять свою відданість безперервній підтримці України. “Брюссель буде особливо зацікавлений у тому, щоб напад Москви залишався на порядку денному, оскільки в усьому світі спалахують інші кризи, а США вступають у сезон виборів, що турбує деяких союзників”, − зазначає видання.

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На саміті говоритимуть про боротьбу з обходом Москвою торговельних обмежень ЄС та США щодо санкціонованих технологій, які використовує російська військова машина.

Також у порядку денному ситуація з ухиленнями від обмеження цін на російську нафту. Окрім того, союзники прагнутимуть досягти прогресу в планах використання заморожених російських суверенних активів для допомоги у відновленні України.

Двома ключовими результатами, які очікуються від саміту, є політична угода про домовленості щодо сталі та алюмінію та угода щодо найважливіших корисних копалин.

Щодо Китаю, то Bloomberg нагадує, що США та ЄС запровадили політику, спрямовану на обмеження можливостей Пекіну придбати передові технології, які можна використовувати у військових цілях.

“У рамках цих зусиль США та ЄС намагатимуться посилити співпрацю щодо експортного контролю, а також вхідних та зовнішніх інвестицій. Оскільки обидва союзники продовжуватимуть розвивати свою політику економічної безпеки, вони намагатимуться уникнути прогалин і небажаних наслідків, взаємодіючи з Пекіном з питань зовнішньої політики та таких питань, як кліматичні заходи, а також збережуть доступ до ринків один одного”, − йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден може звернутись до Конгресу із запитом на виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю та країнам Індо-Тихоокеанського регіону, включно з Тайванем. Розмір допомоги може скласти 100 млрд доларів.

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