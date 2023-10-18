Внаслідок удару по лікарні в Газі загинули понад 500 людей, - ЗМІ

Ізраїль відкидає звинувачення ХАМАСа у причетності до удару.

Після удару по баптистській лікарні Аль-Ахлі в місті Газа ввечері 17 жовтня загинули понад 500 людей.

Про це повідомляє CNN.

Офіційні палестинські особи повідомляють, що по лікарні завдала удару ізраїльська авіація, внаслідок чого десятки поранених було доставлено до лікарні Аль-Шіфа.

В свою чергу, речник Армії оборони Ізраїлю категорично заперечив причетність Ізраїлю до удару.

Він сказав CNN, що угруповання палестинського ісламського джихаду несе відповідальність за “невдалий запуск ракети”, який влучив у лікарню.

“Аналіз оперативних систем ЦАХАЛ вказує на те, що шквал ракет був випущений терористами в Газі, пройшовши в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі в той момент, коли вона була уражена”, - повідомив ЦАХАЛ.

Фото: timesofisrael.com

Підполковник Джонатан Конрікус наголосив, що Ізраїль добре усвідомлює присутність цивільних осіб, і дуже усвідомлюємо цинічні маніпуляції, які ХАМАС прагне зробити, використовуючи цивільних осіб.

Нагадаємо, протягом минулої ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 200 об’єктах ХАМАС у секторі Гази.

Міжнародна організація Human Rights Watch заявила, що Ізраїль використовує боєприпаси з білим фосфором під час військових операцій у секторі Гази та Лівані.

Ізраїль бомбардує Сектор Гази у відповідь на напад ХАМАС, унаслідок якого загинули щонайменше 1 400 мешканців країни, 199 людей бойовики ХАМАС взяли в заручники.