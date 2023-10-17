Уночі ЦАХАЛ завдав ударів по понад 200 об’єктах ХАМАС у Газі

Було влучання у штаб-квартиру бойовиків, банк та місця зберігання зброї.

Протягом цієї ночі армія оборони Ізраїлю завдала ударів по понад 200 об’єктах ХАМАС у секторі Газа.

Про це пише The Times of Israel.

За інформацією армії оброни Ізраїлю, була вражена штаб-квартира, де перебували кілька членів ХАМАС та банк, послугами якого користувалися бойовики.

ЦАХАЛ додає, що кораблі ВМС також завдавали ударів по командних центрах ХАМАС і місцях зберігання зброї в місті Газа.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю знищила Усаму Мазіні, одного з керівників ХАМАС. Він відповідав за ув’язнених у секторі Газа та керував терористичною діяльністю.

Уранці 7 жовтня терористичне угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль. Відбулося вторгнення на територію країни, яке супроводжувалося масовими вбивствами та захопленням заручників. За останніми даними, загинуло понад 1 400 ізраїльтян. 199 людей бойовики утримують в полоні на території Гази. Також ХАМАС завдав масованого ракетного удару. Ізраїль офіційно оголосив стан війни та мобілізував 300 тисяч резервістів.