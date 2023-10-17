Уночі сили ППО знищили шість ударних безпілотників над Одеською областю. Падіння уламків пошкодили майно яхт-клубу.

Про це повідомляє у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"В Одесі уламки збитих "Шахедів" впали у районі яхт-клубу. Пошкоджено приватне майно: школа вітрильного спорту, ангар та декілька цивільних плавзасобів", – йдеться у повідомленні.

Загиблих та постраждалих немає.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, уночі 17 жовтня противник застосував шість ударних дронів типу "Шахед" з району мису Чуада (окупований Крим) та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34 із повітряного простору окупованої Херсонщини. Усі сім цілей були знищені силами ППО.