Завтра Байден відвідає Ізраїль

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку перед обличчям жорстокої терористичної атаки ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що президент США також проведе консультації щодо наступних кроків.

Потім Байден вирушить до Аммана (Йорданія), де зустрінеться з королем Абдаллою, президентами Єгипту та Палестинської автономії.

Президент США повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення. Байден також обговорюватиме гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.

Вчора повідомлялося, що Джо Байден розглядає можливість здійснити візит до Ізраїлю. Він застерігає від тривалої ізраїльської окупації сектора Газа, оскільки Білий дім намагається балансувати між підтримкою країни з побоюваннями щодо можливої ескалації кризи у регіоні.