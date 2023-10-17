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Завтра Байден відвідає Ізраїль

Президент США проведе консультації щодо наступних кроків.

Завтра Байден відвідає Ізраїль
Фото: EPA/UPG

У середу, 18 жовтня, президент США Джо Байден вирушить до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку перед обличчям жорстокої терористичної атаки ХАМАС.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому.

Зазначається, що президент США також проведе консультації щодо наступних кроків.

Потім Байден вирушить до Аммана (Йорданія), де зустрінеться з королем Абдаллою, президентами Єгипту та Палестинської автономії.

Президент США повторить, що ХАМАС не виступає за право палестинського народу на гідність і самовизначення. Байден також обговорюватиме гуманітарні потреби цивільного населення в Газі.

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Вчора повідомлялося, що Джо Байден розглядає можливість здійснити візит до Ізраїлю. Він застерігає від тривалої ізраїльської окупації сектора Газа, оскільки Білий дім намагається балансувати між підтримкою країни з побоюваннями щодо можливої ескалації кризи у регіоні.

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