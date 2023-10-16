У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
На парламентських виборах у Польщі перемагає "Право і справедливість", – екзит-пол
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Російську ракету на кафе у селі Гроза навели двоє місцевих братів, – СБУ
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
​Атака ХАМАСу завершила "складні відносини" Росії та Ізраїлю, - WSJ
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
COVID-19 існує, і пандемія не скінчилась. Що й досі важливо знати про коронавірусну хворобу
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
Ексголовний аналітик воєнної розвідки Ізраїлю Йоссі Купервассер: «Підтримка Китаєм та Росією Ірану – одна з причин атаки ХАМАС»
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ГоловнаСвіт

Байден розглядає можливість здійснити візит до Ізраїлю

Рішення щодо ймовірної поїздки ще не ухвалене.

Байден розглядає можливість здійснити візит до Ізраїлю
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїхати до Ізраїлю. Він застерігає від тривалої ізраїльської окупації сектора Газа, оскільки Білий дім намагається балансувати між підтримкою країни з побоюваннями щодо можливої ескалації кризи у регіоні.

Про це пише Bloomberg.

За словами двох людей, знайомих із внутрішніми дискусіями, рішення щодо поїздки до Ізраїлю ще не ухвалене. Речник Ради національної безпеки США сказав, що Білий дім не збирався оголошувати поїздку. Але можлива поїздка і визнання стурбованості, яку висловили палестинці в Газі та арабські лідери в усьому регіоні, стали сигналом того, що США намагаються утримати кризу від подальшої ескалації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен незаплановано повернеться до Ізраїлю в понеділок після переговорів з арабськими офіційними особами, оскільки представники адміністрації попередили Іран про будь-яку втручання.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Байден наголосив, що він вірить у те, що Ізраїль діятиме за правилами війни і що цивільні матимуть доступ до ліків, їжі та води. Він сказав, що не вірить, що Ізраїль повинен контролювати територію в довгостроковій перспективі. За його словами, цією територією має керувати «палестинська влада».

"Я думаю, що це було б великою помилкою. Те, що сталося в Газі, на мій погляд, це ХАМАС, а крайні елементи ХАМАСу не представляють весь палестинський народ", – зазначив президент США.

Нагадаємо, 12 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з боку США. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також спробує допомогти звільнити заручників, викрадених бойовиками ХАМАС.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies