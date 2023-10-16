Байден розглядає можливість здійснити візит до Ізраїлю

Президент США Джо Байден розглядає можливість поїхати до Ізраїлю. Він застерігає від тривалої ізраїльської окупації сектора Газа, оскільки Білий дім намагається балансувати між підтримкою країни з побоюваннями щодо можливої ескалації кризи у регіоні.

Про це пише Bloomberg.

За словами двох людей, знайомих із внутрішніми дискусіями, рішення щодо поїздки до Ізраїлю ще не ухвалене. Речник Ради національної безпеки США сказав, що Білий дім не збирався оголошувати поїздку. Але можлива поїздка і визнання стурбованості, яку висловили палестинці в Газі та арабські лідери в усьому регіоні, стали сигналом того, що США намагаються утримати кризу від подальшої ескалації.

Держсекретар США Ентоні Блінкен незаплановано повернеться до Ізраїлю в понеділок після переговорів з арабськими офіційними особами, оскільки представники адміністрації попередили Іран про будь-яку втручання.

Байден наголосив, що він вірить у те, що Ізраїль діятиме за правилами війни і що цивільні матимуть доступ до ліків, їжі та води. Він сказав, що не вірить, що Ізраїль повинен контролювати територію в довгостроковій перспективі. За його словами, цією територією має керувати «палестинська влада».

"Я думаю, що це було б великою помилкою. Те, що сталося в Газі, на мій погляд, це ХАМАС, а крайні елементи ХАМАСу не представляють весь палестинський народ", – зазначив президент США.

Нагадаємо, 12 жовтня держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з боку США. Очікувалося, що під час візиту він зустрінеться з високопоставленими ізраїльськими чиновниками, а також спробує допомогти звільнити заручників, викрадених бойовиками ХАМАС.