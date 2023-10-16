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Партія Фіцо підпише сьогодні угоду про формування нового уряду Словаччини

Сторони прагнуть створити адміністрацію напередодні саміту Європейського Союзу 26-27 жовтня.

Партія Фіцо підпише сьогодні угоду про формування нового уряду Словаччини
Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та його партія SMER-SSD підпишуть у понеділок коаліційну угоду про формування нового уряду з лівоцентристською партією "Голос" і проросійською Словацькою національною партією (СНП).

Про це пише Reuters.

Фіцо, тричі прем'єр-міністр, переміг на виборах 30 вересня, пообіцявши припинити військову допомогу Україні та критикуючи санкції проти Росії.

Минулого тижня він уклав угоду з коаліційними партіями й, як очікується, очолить новий уряд. 

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Сторони прагнуть створити адміністрацію напередодні саміту Європейського Союзу 26-27 жовтня, на якому питання про Україну буде одним із головних у порядку денному.

Нагадаємо, 1 жовтня на виборах у Словаччині перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо. Він відомий своєю проросійською позицією та виступає проти допомоги Україні. Лідер партії Smer сказав, що його позиція не змінилася і вважає, що люди у Словаччині мають більші проблеми, ніж Україна.

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