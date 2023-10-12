Польща та Чехія продовжать контроль на кордоні зі Словаччиною

Польща та Чехія продовжать тимчасовий контроль на своїх кордонах зі Словаччиною до листопада, прагнучи обмежити потік нелегальних мігрантів.

Про це пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський заявив, що уряд оголосить про продовження контролю до 2 листопада. Чеський уряд оголосив про аналогічне рішення вчора ввечері.

Дві країни разом з Австрією посилили свої кордони зі Словаччиною 4 жовтня, щоб захиститися від контрабандистів і збільшення нелегальних мігрантів.

“Є хороші результати, є явні ефекти”, − сказав Камінський.

Словаччина є транзитною країною для мігрантів, переважно з Близького Сходу та Афганістану, які прагнуть дістатися до Німеччини після перетину кордону Європейського Союзу через Угорщину з Сербії, яка не є членом ЄС.

У середу Словаччина продовжила контроль на кордоні з Угорщиною до 3 листопада. За даними уряду, кількість мігрантів, які в'їжджають до Словаччини, цього року зросла в одинадцять разів до майже 40 000.

Минулого місяця Німеччина також запровадила перевірки на своїх кордонах.

Нагадаємо, Моравецький заявив, що його країна виступає проти проєкту Єврокомісії про переміщення нелегальних мігрантів з півдня до країн ЄС у межах так званого "міграційного пакту".

Раніше Єврокомісія підготувала так званий міграційний пакт, що передбачає систему "обов’язкової солідарності". Вона полягає у тому, що країни або приймають іммігрантів або мають заплатити близько 20 тис. євро за кожну особу, яку не впускатимуть до своєї країни. Проти міграційного акту, крім Польщі, виступає також Угорщина.