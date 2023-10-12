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Китай та Індія домовилися підтримувати мир уздовж спірного кордону

Країни погодилися підтримувати “імпульс діалогу".

Китай та Індія домовилися підтримувати мир уздовж спірного кордону
Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар
Фото: EPA/UPG

Китай та Індія погодилися підтримувати мир уздовж свого спільного кордону під час 20-го раунду переговорів між сусідами щодо конфлікту через 3488-кілометровий немаркований спірний гімалайський кордон. 

Суперечка між Пекіном та Нью-Делі тривала вже два десятиліття, пише Bloomberg.

“Дві сторони обмінялися думками відверто, відкрито і конструктивно для якнайшвидшого та взаємоприйнятного вирішення”, − йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Індії після завершення перемовин.

У червні 2020 року під час сутички було вбито щонайменше 20 індійських солдатів, а кількість жертв з китайського боку невідома. 

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Відносини між двома країнами, що володіють ядерною зброєю, погіршилися після того, як Індія скоротила візи для громадян Китаю та посилила кваліфікацію для компаній свого сусіда.

Військові та дипломатичні переговори щодо врегулювання кризи вздовж кордону досягли поступового прогресу, коли обидві сторони забрали солдатів із кількох точок зіткнення. 

“Дві країни погодилися підтримувати “імпульс діалогу та переговорів за допомогою відповідних військових і дипломатичних механізмів. Вони також зобов’язалися підтримувати мир і спокій на місцях у прикордонних районах у проміжний час”, − йдеться в заяві міністерства Індії. 

Нагадаємо, вздовж кордону з Гімалаями були розташовані тисячі солдатів, ракети та винищувачі. У серпні Нью-Делі подав дипломатичний протест Пекіну через публікацію офіційної карти, на якій показано, що Китай претендує на територію Індії в Гімалаях.

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