Глава Пентагону вирушить до Ізраїлю, - ЗМІ

Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом та іншими офіційними особами Ізраїлю.

Міністр оборони США Ллойд Остін в п'ятницю вирушить до Ізраїлю.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Як розповів високопоставлений чиновник міністерства оборони, Остін поїде до Ізраїлю з Брюсселя, де він зустрічався зі своїми колегами та обговорив допомогу Україні.

Остін зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Йоавом Галлантом та іншими офіційними особами Ізраїлю.

Зазначається, що офіційні особи Міністерства оборони працюють над запитами Ізраїлю щодо передачі також високоточних бомб малого діаметру та спільних боєприпасів для прямого нападу, які перетворюють некеровані бомби на високоточні боєприпаси.

Нагадаємо, у четвер, 12 жовтня, держсекретар Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю, щоб продемонструвати підтримку країни з боку США.