Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень

Директор Театру Франка Євген Нищук, який також є військовослужбовцем ЗСУ, отримав повістку на вересень. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

Нищук мобілізувався у квітні 2022 року, служив у аеророзвідці на Миколаївсько-Херсонському напрямку, потім на Чернігівщині та на Сумщині. У 2024 року у зв’язку із призначенням на посаду директора Театру Франка та за сімейними обставинами був переведений у запас. “У мене вже нова повістка, на кінець вересня (..) В театра є можливість забронювати 50 % складу, і мене забронюють,” – пояснив Нищук.

Він також додав, що театр може втратити незамінних працівників: “Зараз є ризик, що мобілізують деяких просто незамінних технічних працівників, не знаю, що ми без них робитимемо. І їх не можна забронювати, бо в них спеціалізація, на яку не поширюється бронь.”

Нищук також розповів про допомогу ЗСУ: “Є в колективі чоловіки, які вже визначилися: коли їх викличуть, вони підуть, не будуть користуватись квотою. Я це рішення розумію: ми будемо підтримувати їх, залишимо за ними робочі місця, збиратимемо благодійні кошти. Зараз передаємо 2.3 млн фонду «Повернись живим». У червні буде благодійна вистава «Марія Стюарт» — будемо закликати долучитись до зборів бізнес. І далі багато працюватимемо для підтримки ЗСУ.”