У Франції відкрився 77-й Каннський кінофестиваль

Меріл Стріп отримала почесну "Пальмову гілку" за внесок у кінематограф.

У Каннах офіційно розпочався 77-й щорічний фестиваль кіно, який триватиме до 25 травня. Цьогоріч однією із провідних тем заходу є роль жінок у кіномистецтві й підтримка руху #MeToo.

Як пише France 24, відкривати свято кінематографу випала честь двом жінкам-легендам - Жульєт Бінош та Меріл Стріп. Американська акторка отримала з рук французької першу нагороду фестивалю - почесну "Пальмову гілку". Аудиторія вітала Стріп, яка вперше за 35 років приїхала до Канн, тривалою овацією.

Першим показом цього року стала абсурдна комедія "Друга дія" французького режисера Квентіна Дюп'є, головну роль в якій зіграла Лея Сейду.

Загалом у програмі фестивалю 22 стрічки, які змагатимуться за "Золоту пальмову гілку". Очолювати журі цьогоріч випало режисерці Греті Гервіг, успіх якій принесла голлівудська стрічка "Барбі". Це перший випадок в історії фестивалю, коли колегію суддів очолює громадянка США.