60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
​Військова присяга не має терміну дії
​Військова присяга не має терміну дії
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Британський уряд відреагував на злиту розмову Кемерона з Трампом про Україну
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Російський наступ на Харківщині: актуальна ситуація і перспективи
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Атаки росіян на Харківщину триватимуть ще кілька днів, потім РФ планує “потужний наступ” на Суми, – Буданов
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Держсекретар США Блінкен прибув до Києва (доповнено)
Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії
Кулеба зводив Блінкена на обід до ветеранської піцерії
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
У Харкові пролунали вибухи. Влучання – в Київському районі (доповнено)
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
Що таке «русскій мір» і як він став ідеологією путінського фашизму?
ГоловнаКультура

У Франції відкрився 77-й Каннський кінофестиваль

Меріл Стріп отримала почесну "Пальмову гілку" за внесок у кінематограф.

У Франції відкрився 77-й Каннський кінофестиваль
Меріл Стріп з почесною "Пальмовою гілкою"
Фото: EPA/UPG

У Каннах офіційно розпочався 77-й щорічний фестиваль кіно, який триватиме до 25 травня. Цьогоріч однією із провідних тем заходу є роль жінок у кіномистецтві й підтримка руху #MeToo.

Як пише France 24, відкривати свято кінематографу випала честь двом жінкам-легендам - Жульєт Бінош та Меріл Стріп. Американська акторка отримала з рук французької першу нагороду фестивалю - почесну "Пальмову гілку". Аудиторія вітала Стріп, яка вперше за 35 років приїхала до Канн, тривалою овацією.

Першим показом цього року стала абсурдна комедія "Друга дія" французького режисера Квентіна Дюп'є, головну роль в якій зіграла Лея Сейду. 

Загалом у програмі фестивалю 22 стрічки, які змагатимуться за "Золоту пальмову гілку". Очолювати журі цьогоріч випало режисерці Греті Гервіг, успіх якій принесла голлівудська стрічка "Барбі". Це перший випадок в історії фестивалю, коли колегію суддів очолює громадянка США.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies