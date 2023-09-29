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Державне агентство туризму отримало нагороду Каннського фестивалю за промо-кампанію України

Вперше в історії незалежної України державна структура отримала престижну нагороду Каннського кінофестивалю за найкращі корпоративні та документальні фільми.

Державне агентство туризму отримало нагороду Каннського фестивалю за промо-кампанію України
Фото: пресслужба Держтуризму

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) отримало нагороду фестивалю Cannes Corporate Media & TV Awards срібного Дельфіна за туристичну промо-кампанію України. 

Про це повідомила пресслужба агентства. 

Держтуризму зазначає, що вперше в історії незалежної України державна структура отримала престижну нагороду Каннського кінофестивалю за найкращі корпоративні та документальні фільми.

У 2021 році на замовлення ДАРТ агенція ODDEE створила серію рекламних роликів для масштабної туристичної кампанії, спрямованої на залучення відвідувачів з усього світу до нашої країни. Кампанія мала розпочатися навесні 2022 року. Та все ще чекає на своє здійснення. 

«У лютому 2022 року наші плани, як і життя всіх українців, були спотворені агресивними діями росії. Ми дуже хотіли показати світові Україну. Організатори фестивалю Cannes Corporate Media & TV Awards надали нам таку можливість і прийняли заявку від ДАРТ – The Campaign Waiting to Happen», - зазначила голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів.

Campaign waiting to happen – «Кампанія, яка чекає на те, щоб відбутись», представлена на суд журі Cannes Corporate Media & TV Awards, складається з трьох роликів. Протягом найближчих трьох днів їх можна буде побачити на сторінці дружнього ресурсу UkraineNow

Зазначається, що започаткований у 2010 році фестиваль Cannes Corporate Media & TV Awards задає світові стандарти для корпоративних фільмів. Журі фестивалю складається з власників Оскара та Еммі, а також фахівців із корпоративних комунікацій. 

Нагадаємо, нещодавно у Держтуризмі оновили карту "туристичних магнітів" України. Найбільше з них зосереджено в семи західних регіонах.

Також Державне агентство розвитку туризму підрахувало, на скільки поповнився бюджет регіонів за рахунок туристичного збору у першому півріччі 2023-го. До бюджету українських громад за пів року надійшло понад 85 млн грн туристичного збору. До п’ятірки лідерів за сплатою туристичного збору увійшли Київ та чотири області.

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