9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів

Що дивитися в жовтні? Ми підготували добірку серіальних новинок, які вже скоро з’являться на стримінгах. Нас очікує продовження серіалів «Люпен» і «Позолочене століття», новий підлітковий, мінісеріал жахів, натхненний Едґаром По, та інші цікавинки.

«Усе й зараз»

Коли: 05.10

Де дивитися: Netflix

Новий британський комедійно-драматичний серіал. Сімнадцятирічна Міа повертається в школу після шести місяців у лікарні, куди потрапила через нервову анорексію. Їй доведеться пройти через різні складнощі соціалізації і знову знайти себе. На дівчину чекають нові враження, перше кохання, перший поцілунок і проблеми підліткових стосунків.

Здається, що на глядачів чекає новий якісний серіал про складне та болюче в підлітковому світі.

«Люпен»: 3 сезон

Коли: 05.10

Де дивитися: Netflix

Пригоди афериста-джентльмена Ассана Діопа повертаються! Ассан пережив смерть батька й понад усе прагне помститися винним. Він надихається Арсеном Люпеном і починає свою кримінальну кар’єру.

У третьому сезоні Ассан намагається жити без дружини й сина, адже вимушений переховуватися. Однак він не здатен витримати всі страждання, які це рішення спричиняє, тож вирішує запропонувати близьким утекти разом з ним. Неочікуване повернення Ассана повністю зруйнує попередні плани.

«Падіння дому Ашерів»

Коли: 12.10

Де дивитися: Netflix

Готичний драматичний мінісеріал жахів заснований на однойменному оповіданні Едґара Аллана По та натхненний іншими його творами. Режисером серіалу став Майк Фланаган, відомий серіалами та фільмами жахів.

Драма розповідає про Родеріка Ашера, генерального директора корумпованої фармацевтичної компанії, якому доводиться зіткнутися зі своїм темним минулим, коли починають умирати його діти. «Це божевілля в найкращому сенсі цього слова», — сказала акторка Карла Ґуджіно, яка зіграла в серіалі.

«Поки не сплю»

Коли: 22.09

Де дивитися: Apple TV+

Романтична комедія про Денні та Лізу, яких об’єднало хронічне безсоння. Вони спілкуються по телефону пізно вночі, коли всі навколо сплять. Друзі обговорюють проблеми, стосунки, шукають методи боротьби з безсонням.

Це добрий і смішний серіал про дружбу, кохання, підтримку та розуміння. Головні ролі зіграли Робертс Крейґ і Антоніа Томас.

«Уроки хімії»

Коли: 13.10

Де дивитися: Apple TV+

Американський драматичний телевізійний мінісеріал, розроблений Лі Айзенбергом на основі однойменного роману Бонні Гармус. Дебют – показ двох епізодів – відбудеться 13 жовтня 2023 року на Apple TV+.

Елізабет звільняють з хімічної лабораторії. Вона змушена зупинити дослідження та наукову кар’єру. Невдовзі їй пропонують роботу ведучої кулінарного телешоу. Жінка погоджується і використовує цю можливість як платформу для навчання домогосподарок наукових тем. Шоу стає надзвичайно популярним серед багатьох жінок. Та на Елізабет чекатиме багато перешкод, які доведеться долати.

«Тіла»

Коли: 19.10

Де дивитися: Netflix

Коли на вулицях Лондона з’являється мертве тіло, детективу, який працює над справою, це здається чимось звичайним. Однак та сама жертва з’являється в тому самому місці ще в трьох точках часу: 1890 року, у вікторіанську епоху; 1941 року, в найтемніші дні Другої світової війни; і через 30 років, у майбутньому. Коли всі чотири розслідування сходяться, вдається розкрити зловісну змову, яка загрожує Сполученому Королівству.

Серіал створив Пол Томалін на основі графічного роману Сі Спенсера. Це наукова фантастика, поєднана з кримінальним серіалом, історичною драмою та детективом.

«Наш прапор означає смерть»: 2 сезон

Коли: 05.10

Де дивитися: HBO

Американська романтична комедія, створена Девідом Дженкінсом і Тайкою Вайтіті, повертається на екрани. Дія серіалу розгортається на початку XVIII століття, під час золотої доби піратства, і розповідає про пригоди джентльмена-пірата Стіда Боннета (Ріс Дарбі) та його команди на борту корабля «Помста». Одного разу вони перетинаються з відомим піратським капітаном Чорною Бородою (Тайка Вайтіті), і це повністю змінює їхнє життя.

Новий сезон продовжить розповідь про бурхливий роман між піратами Стідом Боннетом (Ріс Дарбі) і Чорною Бородою (Тайка Вайтіті), образи яких певною мірою змальовані з реальних персонажів.

«Життя на нашій планеті»

Коли: 25.10

Де дивитися: Netflix

Чотири мільярди років. Мільйони видів. П’ять масових вимирань. Це «Життя на нашій планеті» — новий приголомшливий серіал, що розповідає про постійні злети та падіння життя на Землі, від катастрофічних подій, які змінюють наші екосистеми, до істот, які вижили (або ні) на цьому шляху. Але життя завжди знаходить вихід.

Створений Silverback Films та Amblin Television Стівена Спілберга, фільм використовує новітні палеонтологічні та графічні технології, щоб повернути до життя давно вимерлих істот. Наратором історії став Морган Фрімен.

«Позолочене століття»: 2 сезон

Коли: 29.10

Де дивитися: HBO

«Позолочене століття» — американський історичний драматичний телесеріал, створений і написаний Джуліаном Феллоузом. Дія розгортається в Сполучених Штатах під час Позолоченого віку — 1880-х років у Нью-Йорку. Драма від HBO — це розкішне переосмислення жвавого нью-йоркського вищого світу, з його корисливими іграми за владу та можливостями соціального сходження.

Перший сезон отримав переважно схвальні відгуки, особливо критики хвалили костюми та акторську гру. Очікується, що другий сезон принесе не менше гламурного екшну.