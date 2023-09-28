Ідея фільму належить автору і кореспонденту "60 minutes" Скотту Пелею. Він був у Бучі, коли українські правоохоронці робили ексгумацію 116 тіл з масової могили.

Премію Emmy в номінації "Видатний сценарій" отримала документальна стрічка "Загублені душі Бучі" (The lost souls of Bucha) виробництва американського телеканалу CBS News.

Про це стало відомо 27 вересня під час церемонії оголошення переможців 44-ї щорічної премії Emmy Awards у Нью-Йорку, повідомила Релігійно-інформаційна служба України.

Ідея фільму належить автору і кореспонденту "60 minutes" Скотту Пелею. Він був в Бучі, коли українські правоохоронці робили ексгумацію 116 тіл з масової могили. Тоді, в квітні 2022 року, ті жахливі кадри облетіли весь світ і Скотт був вражений побаченим і пообіцяв собі приїхати через кілька місяців, аби з'ясувати, ким були усі ті люди, за якими згодом плакав весь світ.

Продюсерами фільму були Марія Ґавріловіч і Алекс Ортіз.

Локальним продюсером він запросив українську журналістку Софію Кочмар-Тимошенко, яка перед тим, вже провела двомісячне дослідження воєнних злочинів вчинених росіянами в Бучі, але тема масової могили, як вона сама зазначає, стала також професійним викликом.

"Перш за все тому, що станом на серпень 2022 року жоден правоохоронний орган чи міська влада не мала остаточних списків загиблих, - розповіла Кочмар-Тимошенко. - Тому я разом з іншими українськими журналістами - Євгеном Спіріном та Камілою Грубчук - взялися допомогти Бучанській міській раді в уніфікації єдиного списку загиблих, яких виявили під церквою".

"Отож, 13 хвилинний фільм "Загублені душі Бучі" - це історія про тих, кого вбили росіяни, і після деокупації Київщини їх мертві тіла знайшли у масовій могилі під церквою. Це історія про їх дружин, синів, чоловіків і батьків - тих, хто досі їх любить і продовжує жити у тому самому містечку. І це історія про тих, хто ризикував власним життям, аби “повернути гідність померлому” і поховати їх “по нашому, по-християнськи", - зазначає журналістка.

Нагадаємо, 6 вересня на Венеційському кінофестивалі презентували трейлер фільма про трагічні події в Бучі.