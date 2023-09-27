Лауреаткою премії Drahomán Prize за 2022 рік стала Ірина Дмитришин

Консул України в Гданську Олександр Плодистий та лауреатка Drahomán Prize за 2022 рік Ірина Дмитришин

Лауреаткою премії Drahomán Prize-2022, яка щороку, починаючи від 2020-го, вручається перекладачам з української мови на мови світу, стала Ірина Дмитришин.

Імʼя переможниці оголосили 26 вересня під час урочистої церемонії у польському місті Гданськ.

Ірина Дмитришин – перекладачка з української мови на французьку, авторка численних публікацій з української літератури та історії. Відповідає за українські студії в Національному інституті східних мов і цивілізацій (INALCO) у Парижі, керує проєктами, спрямованими на промоцію України, її культури та історії в Західній Європі. На премію номінована з перекладом французькою мовою роману Сергія Жадана «Інтернат» (Meridian Czernowitz, 2017).

“Я люблю, поважаю і захоплююсь всіма авторами, яких перекладала. Але я надзвичайно рада, що отримала премію саме за “Інтернат” Сергія Жадана. Це один з тих знакових творів, який представляє Україну і дає змогу іноземцям спробувати зрозуміти, що у нас відбувається, чому і як ми маємо з цього виходити. А ми вийдемо, бо, за словами того ж Жадана, завтра ми прокинемось за один день ближче до нашої перемоги”, – сказала Ірина Дмитришин.

Вручив нагороду лауреатці Консул України в Гданську Олександр Плодистий. Від імені мера Гданська Александри Дулькевич виступив Анджей Стельмашевич, Голова комісії культури і промоції міста Гданськ. “Гданськ — місто, яке віддавна було союзником вільної України. Від початку повномасштабної війни Гданськ прийняв 100 тисяч українців. Ми усвідомлюємо, що війна триває, і допоки вона не закінчиться, будемо проявляти солдіарність, братерство і сестринство з Україною”, — сказав Анджей Стельмашевич.

Лауреатка отримала статуетку, виготовлену українською скульпторкою Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 3 000 євро. Свою фінансову нагороду Дмитришин висловила бажання розділити на три частини та передати Сергію Жадану на його ініціативи підтримки України, проєкту Kult.Podcast про культуру, літературу та філософію літературознавиці Тетяни Огаркової та філософа Володимира Єрмоленка, а також на ініціативи та проєкти Українського ПЕН.

Під час церемонії також відзначили Джованну Броджі (Італія) — перекладачку з української на італійську, дослідницю літератури Центральної та Східної Європи. Вона отримала Спеціальну відзнаку Капітули за особливий внесок у переклад і промоцію української літератури, а також у розвиток українознавчих студій в Італії.

Також під час церемонії виконавча директорка Українського ПЕН Тетяна Терен згадала імена семи українських перекладачів, котрі загинули, захищаючи країну з лютого 2022-го року — Денис Антипов, Євген Гулевич, Ілля Чернилевський, Олег Клюфас, Костянтин Старовицький, Сергій Заїковський, Олександр Кислюк.

Нагадаємо, що до короткого списку Drahomán Prize за 2022 рік також увійшли перекладач з української на англійську Марко Андрейчик (номінований з перекладом роману Володимира Рафеєнка «Мондеґрін. Пісні про смерть і любов») та перекладачка з української на болгарську Райна Христова Камберова (номінована з перекладом роману Любка Дереша «Культ»).

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака покликана підтримати і відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Лауреатами премії в попередні роки стали перекладач з української мови на польську, письменник і літературний критик Богдан Задура (2021) та перекладачка з української на німецьку Клаудія Дате (2020).

До Капітули Премії 2022 року ввійшли: Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту; Володимир Єрмоленко, письменник, журналіст, філософ, президент Українського ПЕН; Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги; Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету; Остап Сливинський, поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН; Валентина Стукалова, менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту; Юрій Прохасько, перекладач; Марко-Роберт Стех, український і канадський літературознавець та письменник; та Ірина Старовойт, літературознавиця, поетка, перекладачка.