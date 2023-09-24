10 книжкових новинок літа 2023-го для дітей

У дитинстві багато з нас продали б душу за такий вибір цікавих і гарних дитячих книжок на ринку. Дорослі, які не мають малечі, зізнаються, що іноді купують такі видання собі, щоб погортати під певний настрій. Батькам же в цьому книжковому океані геть легко загубитись. Тож пропонуємо підбірку з 10 новинок, які подарували українські видавці нам цього літа. Вибирати є з чого.

Іван Малкович. «Анна Ярославна: київська князівна — королева Франції»

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Вік: 7+

Фото: bukva.ua

Перша ілюстрована дитяча книжка про Анну Ярославну – одну з найвидатніших жінок середньовіччя, що прославила Україну на всю Європу і стала прапрабабусею близько тридцяти французьких королів. Її історія подана в казковому викладі поета і видавця Івана Малковича з розкішними ілюстраціями Катерини Штанко та Катерини Косьяненко. Книга знайомить юного (і не дуже) читача з основними віхами життя доньки Ярослава Мудрого, королеви Франції. Основний акцент зроблено саме на ілюстративному оформленні (ви точно не залишитесь байдужими!). Видання стане чудовим подарунком та окрасою бібліотеки. А ще це вдалий варіант зацікавити молодше покоління історією.

Олексій Гедеонов. «Ольвія. Зима змін»

Видавництво "АССА". Вік: середній шкільний

Фото: bookopt.com.ua

Ще один хороший варіант долучити дітей до вивчення минулого наших земель – пригодницька історична повість «Ольвія. Зима змін» про античне місто-колонію на березі Чорного моря від київського письменника Олексія Гедеонова.

334 рік до н.е. Олександр Македонський після перемоги над могутньою Персією вирішує завоювати ще й північний край еллінського світу – Ольвію. У битві за Причорномор'я зіткнулися скіфи, елліни і македоняни. Несподівана війна змінює звичне буття ольвіополітів. Юний Алкіон є свідком подій і провідником у минуле: протягом року він розповідає про нескореність і боротьбу Ольвії. Та чи вдасться містянам встояти перед непереможним військом? Повість занурює читача в дивовижний світ античності, огортає серпанком минувшини, але водночас спонукає з надією дивитися в майбутнє. У сучасних воєнних реаліях текст по-особливому промовляє до читачів.

Малґожата Мицельська, Олександра та Даніель Мізелінські. «Оце так патент! Книга неймовірних винаходів»

Видавництво Старого Лева. Вік: 9-14 років

Фото: book24.ua

Хто з нас не мріяв стати винахідником? Створити щось круте, що змінило б повсякдення? Адже колись винайшли автомобіль, телескоп, ліфт, вертоліт, годинник, лампочку, телефон… Без них ми зараз не уявляємо свого існування. А в давнину таких людей вважали мрійниками чи навіть шаленцями. Наприклад, Леонардо да Вінчі, який безперечно був генієм, що випередив свій час. Автори цього видання пропонують юним читачам і читачкам познайомитися з давніми й сучасними винаходами – новаторськими, кумедними, невдалими чи навіть нездійсненними. Хтозна, може, саме ця книга надихне малих фантазерів на нові експерименти та винаходи.

Соледад Ромеро Маріньйо. «Легендарні крадіжки: від Великого пограбування поїзда до викрадення "Мони Лізи"»

Видавництво Старого Лева. Вік: 8–12 років

Фото: nashformat.ua

Для юних детективів, які полюбляють розгадувати таємниці. Видання пропонує дізнатися про справи та мотиви наймайстерніших злодіїв в історії людства. У центрі уваги – відомі пограбування двох минулих століть: потяга в Ґлазґо, банку в Ніцці, а також легендарне викрадення "Мони Лізи" і багато іншого. Кожен злочин представлено на інфографіці із цікавою презентацією: подробиці планування, місце пограбування, хроніка подій і тривалі поліцейські розслідування. І все це оформлено за обкладинками преси того часу.

Зірка Мензатюк. «Відчайдушні вершники»

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Вік: молодший і середній шкільний

Фото: bukva.ua

Шанувальникам творчості української письменниці Зірки Мензатюк пропонуємо продовження гостросюжетних повістей «Таємниця козацької шаблі» (шкільна програма 5 класу) та «Дике літо в Криму» (незабаром буде екранізована).

Письменниця далі знайомить з українською історією. Цього разу сім'я Руснаків вирушає на омріяний відпочинок Подніпров'ям. Та тільки спокою їм не бачити… Спочатку вони натрапляють на старовинний Чорний шлях, що сполучав Північне Причорномор’я із західноукраїнськими землями і яким користувалися кримські татари для нападів. Потім опиняються в нічному Чорному лісі та на березі загадкового і таємничого Чорного озера. Героїв затягує вир пригод і витівок. А Наталочка має допомогти новому знайомому врятувати його незвичайного друга.

Сашко Дерманський. «Бабуся оголошує війну»

Видавництво "А-ба-ба-га-ла-ма-га". Вік: молодший шкільний

Фото: bukva.ua

Продовження перипетій героїв «Пригод Вужа Ониська, або Володаря макуци» – вужика Ониська, жабки Одарочки, мишки Евридіки, хробачка Кузі і жука Джека.

Панує думка, що всі бабусі надзвичайно добрі. Вони найкращі в розповіданні казок, співанні колискових і приготуванні смачних коржиків. Такою є і бабуся Катастрофа, яка страшенно любить свого онука Ониська. Та от жадібний лісник руйнує молоді деревця ради зиску, зловмисні пацюки ув'язнюють беззахисну жабку, а хитрий космічний посмітюх поступово перетворює нашу планету на смітник. Бабуся Катастрофа вдягає свою хвацьку бандану й оголошує лиходіям війну! Кумедна, зворушлива й цікава історія про дружну, хоч і строкату компанію.

Багато робіт Сашка Дерманського відзначені популярними українськими літературними преміями, серед яких «Коронація слова», «Золотий лелека» і «Книга року». Його творам притаманні яскраві і привабливі персонажі, веселі історії і захопливі пригоди.

Володимир Тиліщак. «Отамани»

Видавництво "Наш формат". Вік: 9–12 років

Фото: book24.ua

Сторіччя тому пращури боролися з тим самим ворогом, що й наші захисники нині – з Росією. Щоправда, тоді ще молодій Українській Народній Республіці (УНР) забракло сил відбити ворожу навалу. Проте й за таких обставин спротив ворогу чинили прості люди — повстанці на чолі з отаманами. Ними ставали найхоробріші, найрозумніші та найспритніші. Ця книжка допоможе сформувати початкові уявлення про часи УНР і визвольних змагань, а також познайомить з повстанським рухом і його видатними провідниками. Автору (Володимир Тиліщак — історик, кандидат історичних наук, заступник голови Українського інституту національної пам’яті) вдалося в захопливій і доступній формі розповісти про складні історичні обставини. Інформацію суттєво доповнюють численні ілюстрації художника Сашка Ком’яхова.

Олена Фінберг. «Неймовірні історії кота Бучика»

Видавництво "Дух і літера". Вік: 6+

Фото: izi.ua

Лікарка Олена Фінберг задумала цю книгу як розмову з восьмирічним онуком про сучасну війну. Пошук адекватної мови для розповіді про страшну трагедію, без додаткового травматичного досвіду привів її до створення персонажа — котика Бучика. Це активний кіт, який народився в місті Буча і переживає всі події війни: опиняється в окупованому місті, потрапляє в полон, тікає і приєднується до свого хазяїна на фронті. У цих важких обставинах він мусить переглянути свої переконання, зокрема, про інших тварин, адже війна змушує звірів спільно діяти та долати труднощі. Книга розповідає про мир і війну, про український опір ворогам. Поряд з Бучиком немає місця страху, відчаю, зневірі.

Авторка уже працює над другою книжкою — «Бучик у місті Лева».

Рашель Осфатер. «Школа печива»

Видавництво Старого Лева. Вік: 6–8 років

Фото: bukva.ua

Надзвичайно добра книжка про хлопчика Жако, який понад усе на світі полюбляв поїсти. Та так, що першим його словом стало не «мама» чи «тато», а «столю». Навіть у школі тістечка та цукерки завжди були в кишеньках його наплічника. А от читання і лічба зовсім не приваблювали, доки одного разу в бібліотеці не натрапив на рецепт тістечок з дуже апетитним фото. Йому довелося переписати рецепт (для цього придалися нудні шкільні уроки), щоб приготувати такі самі і ласувати вдома. Відтоді випікання стало його улюбленою справою, й завдяки випічці Жако знайшов добрих друзів.

Стюарт Ґіббс. «Шпигунська школа»

Видавництво Старого Лева. Вік: 9–12 років

Фото: bookclub.ua

Шпигунська історія про дванадцятирічного Бена Ріплі, який понад усе мріяв стати суперагентом. Якось після уроків він знаходить у вітальні справжнього агента ЦРУ, який вербує хлопця навчатися в Академії шпигунства. З першої ж хвилини в школі Бен опиняється в центрі справжньої спецоперації і розуміє: навчання в школі шпигунів буде набагато складнішим і небезпечнішим, ніж він очікував. Хлопець дізнається, що потрапив до хитрого плану – операції «Полювання борсука». Щоб виявити подвійного агента, йому доведеться розплутати чимало загадок, пережити викрадення й уникнути багатьох небезпек. Бен має довести, що годиться у шпигуни і вартий дружби кращої учениці школи Еріки. Книга стала бестселером «The New York Times» і є першою частиною серії «Школа шпигунства».