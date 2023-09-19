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“Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року

За чотири тижні на стрічку було продано більше 300 тис. квитків.

“Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року
Фото: Держкіно

Після четвертого прокатного вікенду український фільм “Довбуш” став найкасовішим українським ігровим фільмом року.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

За чотири тижні на стрічку було продано 304 318 квитків.

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Таким чином, за час показів у кіно фільм зібрав 43 141 437 гривень бокс-офісу.

Докладно про фільм читайте в матеріалі "«Довбуш»: блокбастер у скрутному становищі".

Нагадаємо, Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". 

Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова.

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