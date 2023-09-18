Львівський BookForum 2023 оголосив програму

30-й Lviv BookForum пройде он- та офлайн з 4 по 8 жовтня.

Стала відома програма 30-го Lviv BookForum; її оприлюднили на сайті фестивалю.

Цьогорічна фокусна тема форуму — «Перепис майбутнього». Дискусійна платформа фестивалю налічує понад 20 тем:

«Пам’ятаючи шлях до майбутнього»: Георгій Господинов (Болгарія), Уям Блекер (Велика Британія), Кетрін Янгер (Австрія), Остап Сливинський;

«Війна як крах цивілізації: чи буде щастя після війни?»: Вахтанґ Кебуладзе, Славенка Дракулич (Хорватія), Енн Епплбом (США), Максим Яковлєв, Тетяна Огаркова;

«Розробляючи план Маршалла для України: чому перемога України піде на користь усім»: Бернар-Анрі Леві (Франція), Тімоті Ґартон Еш (Велика Британія), Севгіль Мусаєва, Олександра Матвійчук, Крістіна Бердинських;

«Свобода думки та індоктринація»: Ян Ґарнер (Канада), Ярослава Барб’єрі (Італія), Джанін ді Джованні (США), Пітер Померанцев (Велика Британія);

«Екзистенціальна стійкість: як глобальні історичні зміни впливають на нас»: Катерина Калитко, Ірина Цілик, Девід Тоскана (Мексика), Тарас Прохасько, Саша Довжик;

«Боротьба за чи зі словами? Складнощі розмов про війну»: Тетяна Огаркова, Люк Гардінґ (Велика Британія), Девід Ріфф (США), Ярина Чорногуз, Світлана Поваляєва;

«Сучасні міфології: чи потрібні ще герої у 21 столітті?»: Емма Антонюк, Вахтанґ Кебуладзе, Пітер Померанцев (Велика Британія), Олена Гусейнова.

Відбудуться 4 літературні розмови:

зустріч романістів Андрія Куркова та Джонатана Франзена (США);

Арт Шпігельман, автор графічних романів, зокрема «Маус», розмовлятиме з письменником, військовим Олександром Михедом;

британський письменник YA Джонатан Страуд говоритиме з фантастом Володимиром Арєнєвим;

боснійський письменник Озрен Кебо та поетка Катерина Калитко шукатимуть схожості й відмінності між війною на Балканах і росії проти України.

У програмі також передбачені партнерські дискусії:

«В сім’ї вольній, новій… Як ми творимо близькість в умовах війни», у партнерстві з «Радіо Культура»: Ірина Цілик, Олена Гусейнова, Джанін ді Джованні, Юрко Прохасько;

«Як нас змінив Майдан. Розмова про 10 років боротьби», у партнерстві з «Еспресо»: Віталій Портников, Катерина Калитко, Антін Борковський, Олександр Михед;

«Як російський напад на Україну змінює наш погляд на колоніалізм і деколонізацію?», у партнерстві з «Українською правдою»: Панкадж Місхра (Індія), Алан Расбриджер (Велика Британія), Володимир Єрмоленко, Севгіль Мусаєва;

Церемонія нагородження лауреатів Премії «Зустріч», у партнерстві з канадською недержавною організацією «Українсько-Єврейська Зустріч»: Олена Стяжкіна, Ольга Муха, Наталія Федущак (Канада), Оксана Форостина;

«Як ми говоримо? Мова та її герої», у партнерстві з «Радіо Культура»: Олеся Хромейчук, Олександр Михед, Ірина Славінська, Володимир Єрмоленко;

«Сила слова», у партнерстві з BOOK AID: Бен Окрі (Нігерія), Рейчел Кларк (Велика Британія), Галина Крук, Олеся Хромейчук.

7 жовтня відбудеться Ніч поезії та музики, у якій візьмуть участь Світлана Поваляєва, Ярина Чорногуз, Павло Вишебаба, Остап Сливинський, Галина Крук, Олена Гусейнова, Катерина Міхаліцина, «Пиріг і Батіг», поетичний гурт «Landschaft» за участі Григорія Семенчука та німецької поетеси Ульріке Альмут Сандіг. Місце проведення — Нижній зал Театру ляльок (пл. Данила Галицького, 1).

Також відбудуться події im memoriam, присвячені вшануванню пам’яті та творчості загиблих від російської загарбницької війни українських письменників Вікторії Амеліної й Володимира Вакуленка.

Повну програму подій можна переглянути за посиланням.

30-й Lviv BookForum пройде он- та офлайн з 4 по 8 жовтня.Офлайнова частина фестивалю відбудеться на локації «Порохова вежа».

BookForum — книжковий ярмарок і Львівський міжнародний літературний фестиваль. З 1994 року відбувається щоосені у Львові. Організатор — ГО «Форум видавців».

Нагадаємо, у 2024 році видатки на Український інститут книги планують збільшити майже у п’ять разів.