“Амадока” Софії Андрухович відзначена українсько-єврейською премією “Зустріч”

Роман «Амадока» Софії Андрухович («Видавництво Старого Лева», 2020) став третім лауреатом книжкової премії «Зустріч: Українсько-єврейська літературна премія». Про це повідомили організатори премії, канадська недержавна організація «Українсько-Єврейська Зустріч» (UJE) та ГО «Форум видавців».

Церемонія нагородження відбудеться 5 жовтня на Львівському Книжковому Форумі-2023.

Цьогоріч в журі премії входили Ольга Муха (авторка, філософиня, аналітикиня культури, менеджерка культури та експертка з міжнародної комунікації та прав людини); Оксана Форостина (видавчиня, редакторка, авторка і перекладачка, редакторка опіній на сайті «Україна Модерна»); Олена Стяжкіна (письменниця, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної Академії Наук України, членкиня Українського ПЕН).

“Попри значний резонанс у суспільстві, роман «Амадока» Софії Андрухович досі достатньо не проговорений та й не прочитаний в українському літературному та загалом культурному дискурсі. Гарантована дискусія чи гіпотетичний катарсис — запитували ми себе із членкинями журі у процесі оцінювання творів із короткого списку. Й обрали гарантовану дискусію,” — коментує вибір лавреата голова журі Ольга Муха.

Софія Андрухович — письменниця, перекладачка, публіцистка, написала сім книжок прози, зокрема «Літо Мілени» (2002), «Старі люди» (2003), «Жінки їхніх чоловіків» (2005), «Сьомга» (2007), «Фелікс Австрія» (2014), «Сузір'я курки» (2017) та «Амадока» (2020), переклала низку творів Мануели Ґретковської, Клайва Стейплза Люїса, Джоан Роулінґ, Кадзуо Ішіґуро, Айн Ренд і Тоні Джадта. Її роман «Фелікс Австрія» був відзначений як «Книга року ВВС» у 2014, а в 2017 році нагороджений літературною премією Вишеградського Східного партнерства (VEaPLA), у 2015 році вона отримала премію імені Джозефа Конрада-Коженьовського. В 2023 році роман «Амадока» був відзначений премією імені Шолом-Алейхема. «Амадока» торкається теми зв’язку між Другою світовою війною, Голокостом, знищенням української інтелігенції у часи сталінських репресій та війною, яку Росія провадить проти України.

Нагадаємо, крім “Амадоки” у короткий список премії потрапили наступні книжки:

Олексій Нікітін, «Бат-Амі» (Київ: Видавництво «Фенікс», 2021)

Іванна Стеф’юк, «Про вас» (Брустури: «Дискурсус», 2022)

Іда Фінк, «Сад відпливає» (Львів: «Видавництво Старого Лева», 2021)

Анна Фрайліх, «Ім’я батька» (Тернопіль: Видавництво «Крок», 2021)