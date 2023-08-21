Українсько-єврейська літературна премія «Зустріч» оголосила короткий список

До нього увійшли 5 видань, опублікованих у 2020–2022 роках.

Українсько-єврейська літературна премія «Зустріч» визначила короткий список книжок-номінантів у категорії художньої літератури. Про це повідомила пресслужба премії.

До короткого списку «Зустріч-2023» увійшли наступні твори:

Софія Андрухович, «Амадока» (Львів: «Видавництво Старого Лева», 2020)

(Львів: «Видавництво Старого Лева», 2020) Олексій Нікітін, «Бат-Амі» (Київ: Видавництво «Фенікс», 2021)

(Київ: Видавництво «Фенікс», 2021) Іванна Стеф’юк, «Про вас» (Брустури: «Дискурсус», 2022)

(Брустури: «Дискурсус», 2022) Іда Фінк, «Сад відпливає» (Львів: «Видавництво Старого Лева», 2021)

(Львів: «Видавництво Старого Лева», 2021) Анна Фрайліх, «Ім’я батька» (Тернопіль: Видавництво «Крок», 2021)

Проєкт-переможець отримає грошову винагороду у розмірі 6000 євро: автор книги – 4000 євро, видавець – 2000 євро. Інші фіналісти отримають винагороду по 250 євро кожен.

Церемонія вручення Премії «Зустріч» відбудеться на Львівському міжнародному BookForum 2023.

Премію “Зустріч” організувала в 2019 році канадська недержавна організація «Українсько-Єврейська Зустріч» за підтримки ГО «Форум видавців» (Львів, Україна). Її присуджують щорічно за найвпливовіший твір художньої й документальної літератури (почергово), що сприяє українсько-єврейському порозумінню. Цьогоріч розглядали художні твори, опубліковані у 2020–2022 роках. До складу журі увійшли: Ольга Муха (авторка, філософиня, аналітикиня культури, менеджерка культури та експертка з міжнародної комунікації та прав людини); Оксана Форостина (видавчиня, редакторка, авторка і перекладачка, редакторка опіній на сайті «Україна Модерна»); Олена Стяжкіна (письменниця, докторка історичних наук, професорка, провідна наукова співробітниця Інституту історії України Національної Академії Наук України, членкиня Українського ПЕН).

У 2020 році переможцем премії в категорії художньої літератури став роман Василя Махна «Вічний календар» («Видавництво Старого Лева», 2019); 2021 році в категорії нонфікшн — український переклад праці Йоханана Петровського-Штерна «Анти-імперський вибір: постання українсько-єврейської ідентичності» («Критика», 2018). У 2022 році премію не присуджували у зв’язку з геноцидною війною РФ проти України.