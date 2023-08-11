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Росіяни будують амфітеатр на території Херсонеса в окупованому Криму

Роботи ведуться за дорученням російського президента Путіна.

Росіяни будують амфітеатр на території Херсонеса в окупованому Криму
Фото: Спілка археологів України

У Севастополі на території Херсонеса Таврійського окупанти будують амфітеатр у псевдоісторичному стилі.

Про це повідомляє у Facebook Спілка археологів України.

Згідно з повідомленням, ці дії здійснюють підлеглі Військово-будівельного комплексу Міноборони Росії (ВБК). Вони продовжують будівельні роботи по створенню так званого історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський" та руйнуванню культурного та археологічного ландшафту.

"Зовнішній вигляд усіх будівель відповідатиме загальній імперській концепції: псевдовізантійська стилістика в "новому" прочитанні, з використанням "сучасних" технологій і матеріалів", – йдеться у дописі.

Проєкт курує Патріарша рада з культури, роботи ведуться за дорученням президента РФ, за фінансової та організаційної підтримки фонду "Моя історія".

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Нагадаємо, російські археологи та колаборанти проводять в окупованому Криму розкопки на місці стародавнього грецького міста Херсонес. Вони шукають "докази" його приналежності до Росії.

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