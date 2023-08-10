Музей сучасного мистецтва Одеси покаже виставку про наслідки підриву Каховської ГЕС

З 11 серпня по 11 жовтня в одеській “Галереї Стійкості” пройде виставка Ігоря Гусєва “Високоточна любов або Третя світова”. Організатор виставки — Музей сучасного мистецтва Одеси, куратор — Андрій Сігунцов.

Фото: МСМО Херсонські файли. Ігор Гусєв

В експозицю увійдуть роботи художника, присвячені теракту на Каховській ГЕС, створені за допомогою штучного інтелекту, а також його нові малюнки зі щоденника "Третя світова війна". Цю серію Гусєв створює від початку повномасштабного вторгнення, використовуючи старі книги, в яких він домальовує ілюстрації з використанням воєнних мемів.

Фото: МСМО Третя світова війна. Ігор Гусєв

Ігор Гусєв - український художник і поет. Народився в 1970 в Одесі. Закінчив художнє училище імені М. Б. Грекова. Лідер руху «Арт-рейдери», представник Нової хвилі українського сучасного мистецтва. Учасник спецпроєкту Першої Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012 «Подвійна гра», Одеської бієнале сучасного мистецтва, Днів України у Великій Британії. Живе та працює в Одесі, після повномасштабного вторгнення бере активну участь у мистецьких проєктах, що висвітлюють теми воєнної агресії та деколонізації. Учасник виставки-рефлексії “Вторгнення”(2022) у Празі, виставки “Сакральне імпортозаміщення” (2022) у Парижі, пересувної виставки «Захоплений будинок» (2022-...), більш ніж 20-ти імпрез проєкту “Artists Support Ukraine” (2022-...) і виставки «Мовна вправа» у Баку (2023).

Фото: МСМО

Нагадаємо, в Одесі музейні спеціалісти задокументували 55 зруйнованих об’єктів культурної спадщини. Серед пошкоджених памʼяток не було жодної військової споруди.