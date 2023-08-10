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Музей сучасного мистецтва Одеси покаже виставку про наслідки підриву Каховської ГЕС

Художник Ігор Гусєв створив цю серію за допомогою ШІ.

Музей сучасного мистецтва Одеси покаже виставку про наслідки підриву Каховської ГЕС
Фото: МСМО

З 11 серпня по 11 жовтня в одеській “Галереї Стійкості” пройде виставка Ігоря Гусєва “Високоточна любов або Третя світова”. Організатор виставки — Музей сучасного мистецтва Одеси, куратор — Андрій Сігунцов.

Херсонські файли. Ігор Гусєв
Фото: МСМО
Херсонські файли. Ігор Гусєв

В експозицю увійдуть роботи художника, присвячені теракту на Каховській ГЕС, створені за допомогою штучного інтелекту, а також його нові малюнки зі щоденника "Третя світова війна". Цю серію Гусєв створює від початку повномасштабного вторгнення, використовуючи старі книги, в яких він домальовує ілюстрації з використанням воєнних мемів.

Третя світова війна. Ігор Гусєв
Фото: МСМО
Третя світова війна. Ігор Гусєв

Ігор Гусєв - український художник і поет. Народився в 1970 в Одесі. Закінчив   художнє училище імені М. Б. Грекова. Лідер руху «Арт-рейдери», представник Нової хвилі українського сучасного мистецтва. Учасник спецпроєкту Першої Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012 «Подвійна гра», Одеської бієнале сучасного мистецтва, Днів України у Великій Британії. Живе та працює в Одесі,  після повномасштабного вторгнення бере активну участь у мистецьких проєктах, що висвітлюють теми воєнної агресії та деколонізації. Учасник  виставки-рефлексії “Вторгнення”(2022) у Празі, виставки “Сакральне імпортозаміщення” (2022) у Парижі, пересувної виставки «Захоплений будинок» (2022-...), більш ніж 20-ти імпрез проєкту “Artists Support Ukraine” (2022-...) і  виставки «Мовна вправа» у Баку (2023).

Фото: МСМО

Нагадаємо, в Одесі музейні спеціалісти задокументували 55 зруйнованих об’єктів культурної спадщини. Серед пошкоджених памʼяток не було жодної військової споруди.

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