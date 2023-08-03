В Одесі музейні спеціалісти задокументували 55 зруйнованих об’єктів культурної спадщини

Команда HeMo (Ukrainian Heritage Monitoring Lab), що об’єднала музейних спеціалістів з різних міст України, зафіксувала руйнування 55 споруд, пошкоджених внаслідок масованої атаки росіян в ніч на 23 липня 2023.

Фахівці з Львова, Дрогобича, Харкова, Херсона, Київа обстежили майже всі пошкоджені об'єкти культурної спадщини, крім декількох, до яких не було доступу. Серед задокументованих: Спасо-Преображенський кафедральний собор і історична забудова навколо, Одеський будинок вчених (палац графів Толстих), Одеський музичний ліцей імені Столярського, комплекс історичних житлових будинків на вул. Преображенській у охоронній зоні ЮНЕСКО. З-поміж пошкоджених памʼяток не було жодної військової споруди.

Експерти HeMo проводять документування за міжнародними методологіями ICCROM та SCRI, які дозволяють зробити ретельне обстеження обʼєктів одразу після пошкодження. Ситуацію прокоментувала фахівчиня з документації Роксолана Макар: “Міжнародне право розглядає такі руйнування як військові злочини, і ми надалі працюватимемо над підготовкою матеріалів для позовів до Міжнародного кримінального суду. Численні будівлі зазнали руйнувань, непомітних з першого погляду. Більшість обʼєктів навколо місць влучань мають глибинні тріщини, які можуть призвести до серйозних наслідків в довготривалій перспективі. Дощова вода затікає у приміщення через пошкоджені покрівлі, стелі та вікна – старовинні будівлі продовжують руйнуватися, тож потребують оперативної консервації.”

У документуванні взяли участь архітектори Іван Щурко, Сергій Дяченко, Віктор Дворніков та Микола Чепелєв, фотографи-документалісти Зоряна та Матвій Пограничні, фахівчиня з документації Роксолана Макар, фотограф Василь Мироненко. Експедицію вдалось реалізувати за активної підтримки представників міського та обласного управлінь з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеси та місцевих ініціатив "Museum for Change" і "Pixelated Realities".

Нагадаємо, шкоду від російських обстрілів Одеси також оцінює місія ЮНЕСКО. За попередніми оцінками, пошкоджено 29 пам’яток культурної спадщини національного та місцевого значення.