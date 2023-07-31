Суд повернув державі аварійний замок на Львівщині

На кінець 2022 року замок мав значні руйнації та знаходився у аварійному технічному стані.

Суд задовольнив позов Львівської обласної прокуратури до приватного товариства, і повернув державі пам’ятку архітектури національного значення XVII століття у с. Старе Село біля Львова.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Львівська ОДА та компанія у 2010 році уклали договір концесії, яким підприємство отримало в користування замок. Товариство мало експлуатувати будівлю з метою задоволення громадських та культурних потреб. При цьому воно мало вивести пам’ятку архітектури з аварійного стану та частково відреставрувати.

Обстеження виявило, що станом на кінець 2022 року замок має значні руйнації та знаходиться у аварійному технічному стані.

Прокурора також з’ясувала, що концесіонер не уклав охоронний договір, договір оренди земельної ділянки, договіру страхування концесії та не сплачував концесійні платежі, оскільки об’єкт не був введений в експлуатацію.

Нагадаємо, КМДА вимагає внести "Будинок з комахами" до держреєстру нерухомих пам’яток.