«Мови війни» в OFAM: глибокий тил і міська герилья

У низці воєнних виставкових проєктів на теренах країни «Мови війни» займають особливе місце. Перш за все завдяки кураторському підходу до компіляції авторів. Кожен справляє враження окремо, але в нетривіальному поєднанні в рамках одного циклу відбувається той самий ефект синергії: абсолютно різні митці підсилюють основний меседж проєкту. Цей меседж – мов війни може бути багато, та при цьому є точки, в яких вони сходяться.

У січні 2023 р. Одеський художній музей розпочав виставковий цикл «Мови війни» — про досвід українців від початку вторгнення РФ на територію України, який вимагає від мистецтва шукати образні мови для розповіді про війну.

Фото: facebook / OFAM

В анонсі до цієї виставки циклу «Мови війни» куратор Кирило Ліпатов писав, що лімінальність представлених на ній міст – глибокий тил (Одеса) і міська герилья (Харків) – не є якоюсь «дихотомією», адже творення та знищення просторів відбувається тут у сусідстві. Зіткнувши Одесу і Харків (два модуси виживання прифронтових міст з різною інтенсивністю загроз і викликів), кураторська група хотіла дослідити зміни всередині міського простору, зміни умов цього «гібридного» змагання.

Стас Жалобнюк. «Black Sea»: реквієм за безтурботністю

Коли в місті йдуть вуличні бої, це доволі однозначна ситуація. Коли місто в глибокому тилу, воно може зберігати норми довоєнного життя. Співвідношення мирного та воєнного куратори намагалися простежити у двох містах.

Для Одеси воно насамперед виявилося у відносинах з морем. Море як джерело сенсу існування міста, від античних поселень до імперських портів, завжди сприймалося тут як освоєна стихія. Але з лютого 2022 року воно стало джерелом небезпеки. І якщо зараз, рік опісля, про висадки десанту чи рейди ворожих військових кораблів мова вже не йде, то напрямок вильоту з прикаспійських частин нікуди не дівся. Ця стара опозиція з найдавніших периплів (давньогрецькі описи морських подорожей. — Авт.), мап і лоцій, де згадуються два стани моря – Понт Аксинський (негостинне) і Понт Евксинський (гостинне), — тепер реактуалізована війною.

Фото: facebook / OFAM

Серія «Black Sea» Стаса Жалобнюка саме про це. Одеса позбавлена традиційних радощів морських сієст. Після підриву Каховської греблі отруєна вода прибиває до одеських берегів трупи людей і тварин разом з уламками «екосистеми». Море співає не голосом прекрасних сирен-маяків, а пронизливим виттям – провісником ракетного удару. Артбук Жалобнюка «Увага! Відбій повітряної тривоги!» зовсім неоптимістично ілюструє тимчасову тишу.

Його серія морських пейзажів (подана через оптичний пристрій), здається, не містить загрози. Але напис «Випромінювання» відсилає нас до факту, що тепловізори реагують на тепло. Скло, під яким розташована робота, створює додатковий екран, що змінює напрям розглядання – тепер не ви дивитеся на пейзаж, а пейзаж дивиться на вас. Це принципова зміна, адже під прицілом – глядач.

Фото: facebook / OFAM

Неймовірний ефект створює текстильна інтервенція в живопис. Закривавлені «хоругви» з хрестами, зроблені з армійського брезенту (радянські військові намети і рюкзаки), на тлі картини Айвазовського з «купанням овець» у доброму морі – наче урочисте вшанування багатих жертвоприношень богу війни. Кров – як знак смерті, хрести – як знак захисту. «Купання» – як втрачений парадиз.

Стас вбачає в цих ліричних сюжетах незвичні підтексти: той Крим, що знаходиться там, де сходить сонце, ніколи не був «земним раєм», як його подавала російська пропаганда. Адже виконував функцію стратегічної території для розміщення військових частин: «У Криму базується тільки смерть. За живописним сходом сонця стирчать гармати. Я не можу точно сказати, якими мотивами послуговувався художник, але я бачу, як його мариністику легко могли робити пропагандистським інструментом», – каже Жалобнюк.

Фото: facebook / OFAM

На полотнах грубої фактури одеські пляжі перетворилися на crime scene. Попри відсутність видимих уражень, стає очевидно: так виглядають тіла, що пізнали насильницьку смерть. «Чи бачив я тіла людей, що зазнали неприродної смерті, наживо? Ні, — розповідає Стас. — Тут є різні підходи. Жеріко влаштував у майстерні анатомічний театр, чекаючи, поки шматки тіл почнуть розкладатися – аби реалістично зобразити трупні плями (Теодор Жеріко, французький художник. Його найвідоміша картина “Пліт медузи” (1819) детально зображає мертві тіла. — Ред.). Як живописець, я це дуже добре розумію. Для живопису мертве тіло набагато спокусливіше, ніж живе. Але не обов’язково стикатися з цим безпосередньо. Ми зараз отримуємо стільки відповідного цифрового контенту, що відчуття реальності просто затирається. Мені здається, що живопис, навпаки, його повертає. Інша річ, що я обрав фотографічний монохром, намагаючись відійти від класичної кольорової «живописності» і естетизації».

Фото: facebook / OFAM

Костянтин Зоркін. «Захисний шар»: мантра проти руйнування

У Зоркіна вражає суміш двох «заліз»: травматичного і травмованого, уламків мирного життя і решток ракет та снарядів, що щільним шаром покривали Харків. Це мертве оживає під рукою митця, втілюючи його ідею «тіла міста». Залізні саджанці, що тільки зовні крихкі, проростають новим життям (найбільший з них був ритуально закопаний в землю на Північній Салтівці (район Харкова, що найдужче постраждав від обстрілів. — Ред.), біля руїн, що вже почали відбудовувати.

Фото: facebook / OFAM

Поряд з ознаками майбутнього воскресіння і переродження – об’єкт помсти, маска ганьби. Вплетені в нього пташки не тільки «безтурботні божі створіння», але й знаряддя божого гніву, що виклюють очі катові та сльозою наситять квітку, яка сталевим корінням розриває горлянку; сколопендра буде вічно точити його потилицю, а черепи тварин (страшна алюзія на загиблих через підтоплення) вічно кричатимуть у його вуха.

Харків начебто завжди був in bellum, з різними ворогами і за різних обставин. І ось цей досвід так наочно актуалізувався. Місто наїжачилося, огорнулося своїм бетоном, як панциром. «Зоркін показує, як екзоскелет регулярної забудови стає на захист людей, – розповідає Кирило Ліпатов. – Якщо уявити бої всередині цих просторів, то була б жахлива герилья. Саме місто перетворилося б на мілітарну одиницю».

Фото: facebook / OFAM

Новий урбанізм з його правом на місто – це не про Харків. У мирний час це не найзручніше місто для життя; але в екстремальних обставинах застаріле уявлення про організацію міського простору починає виконувати захисну функцію. Напевно, краще жити без панцира, але під час загрози тільки він і стане в нагоді.

Костянтин працює із залізом, але мріє повернутися до дерева – свого постійного медіума. Зазвичай він особисто монтує виставки, але в OFAM довірив цю справу куратору Валерію Коршунову, якого консультував дистанційно. «Харків – це залізобетон, – каже Зоркін. – ЄрміловЦентр (галерея на центральній площі Харкова. – Ред.), де ми провели перші 10 днів, витримав удар по облдержадміністрації. Площа здригнулася, а в нас жодна частинка стелі не відвалилася. І Держпром легко може стати цитаделлю. Але я бачу й інше – дерева, пташок… Я зробив останню частину більш вітальною, переможною – ще більше саджанців, ще більше землі і, відповідно, менше жертовності.

Фото: facebook / OFAM

Зараз у Харкові формуються колаборації, яких не було ніколи до того. Ми робимо вистави в Ляльковому театрі (наприклад, «Жираф Монс», для якого я створив повну сценографію), видаємо книжки, у ЄрміловЦентрі проходить чергова виставка. Усе це відбувається в місті, де немає митців. Тобто вони є, але майже всі волонтерять увесь цей час і дуже втомлені. Менше з тим, люди повертаються до міста, на майданчиках повно дітей, нам є кому показувати виставки і вистави. Та крізь це все бринить тривога того досвіду, що пережив Харків. У мене є триптих «Місто і смерть», де крізь будинки прозирають черепи. Таке відчуття».

Коментар куратора: проміжні результати

Після четвертої серії циклу «Мови війни» проміжні підсумки підбиває куратор Валерій Коршунов: «Восени та на початку зими ми обговорювали наш майбутній цикл виставок мистецтва воєнного часу. Тоді для себе я зрозумів: критично важливо, щоб виразні мистецькі голоси були почуті в Одесі, в інших містах і за кордоном. Щоб свідчення про війну – не тільки документальні, але й мистецькі – збереглися для історії в музеї. Були дискусії, що наше воєнне мистецтво недостатньо тонке для західного поціновувача. Створене воно людьми, для яких світ чорно-білий. Напевно, усебічна рефлексія цієї війни можлива тільки після перемоги. Та це не применшує важливості реакції. Багатоголосся таких реакцій потім стає історичними фактами. Наша задача – збирати, показувати та архівувати воєнне мистецтво. Відкрито демонструвати, що мистецтво і музеї не поза політикою й не можуть ігнорувати війну.

Фото: facebook / Valeriy Korshunov Валерій Коршунов

Багато чого змінилося з початку війни та вторгнення зокрема, і здається, що ніколи більше ніщо не буде таким самим, як раніше – мабуть, це загальна думка про кожну з виставок циклу. Загалом, на відміну від артцентрів і галерей, музейні простори України ніби ворожі до сучасного мистецтва у всій його різноманітності. Ми всіма силами мінімізуємо цей конфлікт. Та з позиції інфраструктури експонувати в музейних залах будь-що, що не є картиною або скульптурою – це виклик. На щастя, незважаючи на розміри зал і майже повну негнучкість простору, нам вдалося, здається, знайти вдалу форму для оповіді».

Цикл «Мови війни» в OFAM триватиме до кінця року. Куратори: Кирило Ліпатов, Віра Фенелонова. Кураторська група: Валерій Коршунов, Володимир Дамаскін, Владислав Калинков.