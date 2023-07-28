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У Кам`янському демонтували бюст Брежнєва

Тепер пам'ятник мають встановити на території музею історії міста “щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка".

У Кам`янському демонтували бюст Брежнєва
Фото: Сергій Цонев

З центрального проспекту Свободи у Кам`янському Дніпропетровської області прибрали бюст радянського державного діяча Леоніда Брежнєва.

Про це повідомляє Суспільне.

"Ми дуже довго смикали і колишню владу, і цю владу в обличчі мера одного і іншого. Все ж таки зараз дотиснули – прибрали з центру, але переставили трохи нижче. Але ж він залишився. Зібрали підписи, щоб його геть з міста прибрали. Влада пішла нам на зустріч, та вирішила його біля музею поставити", – розповів громадський діяч Сергій Петренко.

Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов повідомив, що тепер пам'ятник мають встановити на території музею історії міста “щоб кожен охочий зміг прийти та вшанувати пам’ять свого земляка".

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В свою чергу, Сергій Петренко наголошує, що нове місце, на якому мають встановити пам'ятник, обрали не доречно.

"Там стоїть пам'ятний знак жертвам Голодомору, поряд – скульптура Мамая. Мабуть, між ними притиснуть генсека, більше нема де. Хотілося б щоб він взагалі зник з очей", – зауважив активіст

Тепер на місці бюста Брежнєву запропонують встановити пам’ятник на честь загиблих Героїв та Перемоги України.

У лютому цього року повідомлялось, що у місті Кам'янське відмовляються демонтовувати пам'ятник Леоніду Брежнєву. Це питання обіцяють розглянути після закінчення воєнного стану.

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