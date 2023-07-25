Також телеведучий додав, що "ця історія не про Поворознюка".

Продюсер, телеведучий Юрій Горбунов заявив, що не зніматиме серіал "Інгулець" за державні гроші.

Про це йдеться в дописі Горбунова у фейсбуці.

"Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", - написав Горбунов.

Телеведучий також підкреслив, що "ця історія не про Поворознюка" (президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка - Ред.).

Тепер Горбунов і команда шукатимуть "інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями". Також продюсер додав, що вони продовжать "активно волонтерити і підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова. Соцмережами поширилася хвиля обурення українців щодо використання державних коштів і можливої причетності бізнесмена і очільника ФК "Інгулець" Поворознюка.

Горбунов після скандалу спершу заявив, що 33 млн - це "зовсім невеликі кошти" і що в суспільстві і серед військових зокрема є попит на гумористичні продукти.