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Продюсер Горбунов заявив, що не зніматиме серіал "Інгулець" за державні гроші

Також телеведучий додав, що "ця історія не про Поворознюка".

Продюсер Горбунов заявив, що не зніматиме серіал "Інгулець" за державні гроші
Юрій Горбунов
Фото: Фейсбук Юрія Горбунова

Продюсер, телеведучий Юрій Горбунов заявив, що не зніматиме серіал "Інгулець" за державні гроші.

Про це йдеться в дописі Горбунова у фейсбуці.

"Друзі, з огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було. Але я, як продюсер, вірю в наш проєкт, в історію героїв проєкту", - написав Горбунов.

Телеведучий також підкреслив, що "ця історія не про Поворознюка" (президента ФК "Інгулець" Олександра Поворознюка - Ред.).

Тепер Горбунов і команда шукатимуть "інші можливості для виробництва серіалу і забезпечувати команду робочими місцями". Також продюсер додав, що вони продовжать "активно волонтерити і підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни".

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” виділяє 33 млн гривень на серіал з робочою назвою “Інгулець” компанії “Прототип продакшн” ведучого “1+1” Юрія Горбунова. Соцмережами поширилася хвиля обурення українців щодо використання державних коштів і можливої причетності бізнесмена і очільника ФК "Інгулець" Поворознюка.

Горбунов після скандалу спершу заявив, що 33 млн - це "зовсім невеликі кошти" і що в суспільстві і серед військових зокрема є попит на гумористичні продукти.

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