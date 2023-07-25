На кінофестивалі у Венеції покажуть фільм української режисерки Анни Брячкової “Назавжди-Назавжди”

Цього року фестиваль Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica проходитиме з 30 серпня по 9 вересня.

Світова прем’єра повнометражного ігрового дебюту української режисерки Анни Бурячкової “Назавжди-Назавжди” відбудеться на 80-му кінофестивалі Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica у Венеції, в конкурсній програмі Orizzonti Extra.

У пошуках захисту та місця, якому вона справді належить, Тоня переходить зі школи в центрі міста до іншої – у спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушної молоді. Разом вони шукають пригод та неприємностей на околицях постсоціалістичного Києва. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а дружба з Лєрою змушує її відчути потяг до її брата Сані. Все це призводить до заплутаного любовного трикутника.

Водночас складне минуле Тоні переслідує її, кидаючи виклик новій дружбі та романтичним відносинам. Чи зможе вона знайти власний шлях або ж загубиться у нових суперечливих стосунках?

Дія фільму розгортається в Києві наприкінці 90-х. Це історія про молодих і непокірних на тлі радянської руїни. Тих, хто через обставини змушені були навчитись приймати рішення в стислий термін, але загубились у дорослому світі. Історія тих, хто виріс, але так і не подорослішав.

За задумом режисера, цей фільм – пісня любові, присвячена розгубленим підліткам кінця 90-х, які виросли серед пострадянської руїни, добре засвоївши правило - якщо тебе ніхто не полюбить, ти не виживеш.

Анна Бурячкова розпочала свій режисерський шлях у створенні фільмів, музичних відео, телевізійної реклами та соціальних кампаній у 2012 році. Її роботи були визнані на численних міжнародних фестивалях, зокрема Berlin Music Video Awards, Berlin Fashion Films, Grand OFF Poland та Cannes Lions’ Additional Social Campaign Program.

На стадії розробки та виробництва фільм “Назавжди-Назавжди” був представлений на різних міжнародних кіно ринках. Він отримав спеціальну відзнаку журі та нагороду Screen Brussels Co-Production Award на презентації Ukrainian Films Now на Marché du Film (на Festival de Cannes) та нагороду Литовського кіноцентру на «Coming Soon» Meeting Point (га Vilnius Kinopavasaris) у 2022 році. Фільм також був розроблений за сприянням MIDPOINT Institute.

“Назавжди-Назавжди” – це історія про виживання, та водночас – любов, це про сором, але і безтурботність, про свободу та залежність від свого тіла. Це про відчайдушність, ніжність, біль, насолоду та пошук себе та правильних рішень. А ще це фільм про юність тих, кому зараз за 30, тих, хто в новітні часи став найбільш пристрасним і відданим борцем за свободу.

Фільм створено за підтримки Державне агентство України з питань кіно, Netherlands Film Fund та The Brussel-Capital Region.