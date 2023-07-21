В Києві розпочали консервацію муралу Бенксі

Столичне КП “Центр консервації предметів археології” розпочало роботу з консервації муралу Бенксі “Діти на гойдалках”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Центр звернувся до архітектурно-реставраційної майстерні з пропозицією провести на безоплатній основі науково-технологічні дослідження з метою консервації витвору сучасного стріт-арт мистецтва”, - зазначив заступник голови КМДА Володимир Прокопів.

Фахівці вже відпрацювали тестові ділянки, щоб розпочати роботу з арт-обʼєктом, котрий нанесений на бетонних блоках.

Нагадаємо, у Київській області презентували захист робіт Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов. На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії “Шериф”.