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В Києві розпочали консервацію муралу Бенксі

Мурал знаходиться в центрі Києва. 

В Києві розпочали консервацію муралу Бенксі
Фото: Пресслужба КМДА

Столичне КП “Центр консервації предметів археології” розпочало роботу з консервації муралу Бенксі “Діти на гойдалках”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Центр звернувся до архітектурно-реставраційної майстерні з пропозицією провести на безоплатній основі науково-технологічні дослідження з метою консервації витвору сучасного стріт-арт мистецтва”, - зазначив заступник голови КМДА Володимир Прокопів. 

Фахівці вже відпрацювали тестові ділянки, щоб розпочати роботу з арт-обʼєктом, котрий нанесений на бетонних блоках.

Нагадаємо, у Київській області презентували захист робіт Бенксі від можливого вандалізму та погодних умов. На роботах Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax із підключенням до цілодобового моніторингу охоронної компанії “Шериф”.

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