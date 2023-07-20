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Суд в Іспанії розпочав нове розслідування проти Шакіри через податкове шахрайство

46-річна співачка наприкінці року постане перед судом в іншій справі, яка стосується понад 14,31 мільйона доларів боргу.

Суд в Іспанії розпочав нове розслідування проти Шакіри через податкове шахрайство
Шакіра
Фото: ЕРА/UPG

Суд в Іспанії розпочав нове розслідування проти колумбійської співачки Шакіри, що пов'язане з ймовірним шахрайством з податками на доходи та майно у 2018 році.

Про це пише Reuters.

Очікується, що 46-річна співачка наприкінці року постане перед судом в іншій справі, яка стосується понад 14,31 мільйона доларів податкової заборгованості у період між 2012 і 2014 роками. Прокуратура вимагає до восьми років тюремного ув'язнення.

У прокуратурі нову справу наразі не коментують. справу. Команда юристів Шакіри повідомила, що оприлюднить офіційну заяву пізніше.

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Нагадаємо, Шакіру звинувачують у несплаті податків у період з 2012 по 2014 рік, коли, за словами співачки, вона не жила в Іспанії. Сама співачка заперечує свою провину і вважає, що справа порушує її права. За її словами, вона сплатила іспанській податковій службі 17,2 мільйона євро боргу.

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