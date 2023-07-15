Також вони повідомили, що нібито Джонні Депп збирається відвідати країну-агресорку, що є неправдою.

Російські ЗМІ поширили відео з Джонні Деппом із нібито зверненням до росіян.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

“Вчора у соціальних мережах активно почало ширитись відео з передпрм'єрного показу фільму «Жана Дюбарі» у Москві, де голлівудський актор звернувся до глядачів. А також, за словами російських ЗМІ, Джоні Депп планує завітати до країни-терориста. Насправді, це відео було записано для передпрм'єрного показу не лише в росії, а для всіх інших країн, де фільм виходить в прокат. Також помічник актора спростував чутки щодо запланованого візиту”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз Депп зі своїм гуртом «Hollywood Vampires» гастролює країнами Європи. Під час виконання пісні Heroes на величезному екрані за артистами транслюються кадри з війни в Україні. А наприкінці з'являється український прапор.

Нагадаємо, двоє одеситів на замовлення росТБ знімали фейки про мобілізацію та Києво-Печерську лавру. Один з підозрюваних – колишній оператор Одеського державного телебачення.