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Мінкультури розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України

До списку внесли, зокрема, традиційний обряд Маланка на Івано-Франківщині.

Мінкультури розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України
Фото: Мінкультури

Міністерство культури додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових елементів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

До списку увійшли:

  • Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області; 
  • Традиція гуцульського художнього дереворізьблення; 
  • Традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області; 
  • Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті; 
  • Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині. 

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Раніше повідомлялось, що Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів. Серед них є писанка та решетилівська вишиванка (білим по білому). 

Нагадаємо, минулого року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

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