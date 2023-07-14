Мінкультури розширило перелік нематеріальної культурної спадщини України

Міністерство культури додало до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України 5 нових елементів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
До списку увійшли:
- Традиційне ремесло бджільництва у Сватівському районі Луганської області;
- Традиція гуцульського художнього дереворізьблення;
- Традиційний обряд Маланка с. Белуя Івано-Франківської області;
- Традиційні жіночі прикраси із бісеру на Прикарпатті;
- Традиція і технологія вишивки жіночої сорочки на Гадяччині.
Раніше повідомлялось, що Мінкультури працює над внесенням до Світової спадщини ЮНЕСКО чергових українських об'єктів. Серед них є писанка та решетилівська вишиванка (білим по білому).
Нагадаємо, минулого року український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.