Центр заявив, що таке рішення суду - це "продовження боротьби за право існувати".

Господарський суд Києва визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Національного центру Олександра Довженка.

У центрі зазначили - суспільний інтерес до цієї справи не дав їй "захлинутися".

Довженко-центр відзначив "зваженість та підтримку" Міністерства культури та інформаційної політики у справ проти Держкіно і заявив, що таке рішення суду - це "продовження боротьби за право існувати".

Нагадаємо, у жовтні 2022 Національний центр Олександра Довженка подав судовий позов щодо наказу Державного агентства Державне агентство України з питань кіно про «реорганізацію» Центра Довженка з вимогою скасувати цей наказ.

29 листопада відбулось перше підготовче засідання у цій справі і водночас пройшла акція підтримки Центру.

В результаті Держкіно призупинило наказ про реорганізацію Довженко-Центру, але не відмовилось від самої ідеї. Також стало відомо про новий аудит та оцінку колекції установи.

Нещодавно Агентство визнало свій скандальний наказ таким, що втратив чинність. Натомість у Національному центрі заявили, що радіти такому рішенню не будуть, бо "подібні накази Держкіно владне видавати і скасовувати щодня" і що "найближчими часом нас може чекати новий наказ, так само загрозливий і необґрунтований". У результаті суддя оголосила про перерву в засіданні до 11 липня для вивчення нових обставин та підтвердження повноважень першій заступниці голови Держкіно Юлії Шевчук на підписання відповідних наказів.