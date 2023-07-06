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Під час Національного фестивалю латвійської пісні і танцю виконали гімн України

Цей фестиваль проводять кожні 5 років, він є найбільш масовим у Латвії. 

Під час Національного фестивалю латвійської пісні і танцю виконали гімн України
Фото: Сайт Національного фестивалю латвійської пісні і танцю

У Ризі під час національного фестивалю латвійської пісні і танцю пролунав гімн України.

Про це повідомив спікер латвійського парламенту Едвардс Смілтенс.

“Сила тисяч Латвії в словах українського гімну!” - написав він.

Цей фестиваль є найбільш масовим у Латвії. 

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“Близько 40 000 учасників готуються взяти участь у XXVII Всеукраїнському фестивалі латвійської пісні та XVII танцю. До заходу готуються понад 1600 груп у Латвії та понад 100 інших”, - йдеться на сайті фестивалю.

Перший фестиваль відбувся 150 років тому - у 1873 році. Тепер його проводять кожні 5 років.

У 2003 році Фестиваль пісні й танцю було внесено ЮНЕСКО до Списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства.

Цього року фестиваль у Ризі триває з 30 червня по 9 липня. Півмільйона відвідувачів зможуть побачити події особисто.

Нагадаємо, раніше спікер латвійського парламенту Едвардс Смілтенс закликав світову спільноту подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні витіснити Росію.

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