Цей фестиваль проводять кожні 5 років, він є найбільш масовим у Латвії.

У Ризі під час національного фестивалю латвійської пісні і танцю пролунав гімн України.

Про це повідомив спікер латвійського парламенту Едвардс Смілтенс.

“Сила тисяч Латвії в словах українського гімну!” - написав він.

Latvijas tūkstošu spēks Ukrainas himnas vārdos! 🇱🇻🤝🇺🇦



Слава Україні! pic.twitter.com/sFykQ3wF6j — Edvards Smiltēns (@EdvardsSmiltens) July 5, 2023

Цей фестиваль є найбільш масовим у Латвії.

“Близько 40 000 учасників готуються взяти участь у XXVII Всеукраїнському фестивалі латвійської пісні та XVII танцю. До заходу готуються понад 1600 груп у Латвії та понад 100 інших”, - йдеться на сайті фестивалю.

Перший фестиваль відбувся 150 років тому - у 1873 році. Тепер його проводять кожні 5 років.

У 2003 році Фестиваль пісні й танцю було внесено ЮНЕСКО до Списку шедеврів усної та нематеріальної спадщини людства.

Цього року фестиваль у Ризі триває з 30 червня по 9 липня. Півмільйона відвідувачів зможуть побачити події особисто.

Нагадаємо, раніше спікер латвійського парламенту Едвардс Смілтенс закликав світову спільноту подвоїти зусилля, щоб допомогти Україні витіснити Росію.