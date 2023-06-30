В Україні почне діяти Центр зі збереження культурної спадщини у підтоплених областях

Наразі необхідно невідкладно обмежити доступ населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Кабмін підтримав створення міжвідомчого Координаційного центру зі збереження культурної спадщини та культурних цінностей на територіях, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

До складу Координаційного центру увійшли представники Мінкультури, Мінінфраструктури, МОН, МВС, Міноборони, Нацполіції, Сил територіальної оборони ЗСУ, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської ОВА та Інституту археології НАН.

“У двотижневий термін маємо розробити та подати МКІП план заходів, спрямованих на посилення захисту культурної спадщини та культурних цінностей на вказаних територіях. Після цього Міністерстово подасть план на затвердження Уряду”, - повідомив Ткаченко.

За дорученням уряду ОВА постраждалих областей мають невідкладно обмежити доступ населення до територій, що постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС. Це робиться з метою недопущення мародерства, завдання шкоди об’єктам культурної спадщини та культурним цінностям.

Також Координаційний центр має звернутись до міжнародних інституцій щодо надання допомоги у збереженні, документуванні, дослідженні і музеєфікації об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на постраждалих територіях.

Нагадаємо, лише 30-40% фресок збереглося у будинку-музеї Поліни Райко на Херсонщині внаслідок підтоплення через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.