Російські окупанти за день 14 разів обстрілювали Сумщину

Сьогодні, 30 червня, обстрілів російських окупаційних військ зазнали Білопільська, Есманська, Юнаківська, Новослобідська, Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Путивльська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів прикордоння, під час яких було зафіксовано 94 вибухи.

Зокрема, Хотінську громаду обстріляли з танку, внаслідок обстрілу отримав поранення неповнолітній юнак 2006 р.н. Йому надано медичну допомогу без госпіталізації. Також обстрілом було пошкоджено складське приміщення агрофірми.

Есманську, Миропільську, Краснопільську, Зноб-Новгородську та Юнаківську громади обстріляли з мінометів.

Також з мінометів та артилерії обстріляли Новослобідську громаду, а Путивльську - з мінометів, АГС та РСЗВ Град.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з АГС.

Нагадаємо, російські окупаційні війська обстріляли житловий будинок в Антонівці Херсонської області. Через російський постріл у 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості, крім того, поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.