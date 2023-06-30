Внаслідок російського обстрілу на Херсощині постраждала родина з дитиною

Російські окупаційні війська обстріляли житловий будинок в Антонівці Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російський постріл у 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості.
Крім того, поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.
“Усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу”, - зазначив Прокудін.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули, четверо – дістали поранення.