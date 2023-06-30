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Внаслідок російського обстрілу на Херсощині постраждала родина з дитиною

Через обстріл поранення отримали троє людей.

Внаслідок російського обстрілу на Херсощині постраждала родина з дитиною
Олександр Прокудін
Фото: скрин відео

Російські окупаційні війська обстріляли житловий будинок в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Через російський постріл у 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. 

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Крім того, поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка. 

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“Усіх постраждалих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу”, - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 29 червня, російські окупанти здійснили 72 обстріли Херсонської області. Через російську агресію троє людей загинули, четверо – дістали поранення.

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