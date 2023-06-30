Внаслідок російського обстрілу на Херсощині постраждала родина з дитиною

Крім того, поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка.

Через російський постріл у 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін .

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